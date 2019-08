Ninja Theory continuerà a produrre titoli come Hellblade

Microsoft vuole che Ninja Theory continui a produrre titoli ristretti ma di alta qualità come l'ottimo Hellblade Senua's Sacrifice.

Negli ultimi anni Microsoft ha espanso incredibilmente gli Xbox Game Studios, acquisendo software house e studi di primissimo piano come, ad esempio, Ninja Theory, i creatori dell’ottimo Hellblade Senua’s Sacrifice. Nonostante la loro entrate nelle scuderie del colosso americano tali software house continueranno a lavorare come hanno sempre fatto.

A parlare di tale argomento, e soprattutto della situazione di Ninja Theory, è stato nientepopodimeno che Matt Booty, il capo degli Xbox Game Studios. Secondo lui Ninja Theory è stata acquisita soprattutto per creare prodotti di altissima qualità ma dall’orizzonte ridotto come Hellblade e non titoli lunghi centinaia di ore.

Booty ha infatti dichiarato: “Hellblade è l’esempio perfetto della nostra strategia perché è quella tipologia di gioco che vogliamo vedere creata dalle software house che abbiamo recentemente acquisito. Non vogliamo titoli AAA da centinaia di ore ma qualcosa di fatto estremamente bene e che possa raggiungere gli standard di tali produzioni. Non vogliamo allargare troppo l’orizzonte di tali lavori: vogliamo che anche le software house più piccole possano raggiungere tali risultati”.

Spostandoci ulteriormente su Hellblade e Ninja Theory il capo degli Xbox Game Studios ha inoltre dichiarato: “La magia alla base di Senua’s Sacrifice è come è stato costruito, sulla bellezza della sua storia. Non è un titolo da centinaia di ore, ne dura 10-15, ma è estremamente ben fatto. Abbiamo acquisito Ninja Theory per permettergli di continuare a lavorare su titoli della stessa qualità. Questo per noi sarebbe un grande successo”.

Che ne pensate di questa notizia, condividete la visione di Microsoft sul futuro di Ninja Theory e sui suoi prossimi lavori? Avete giocato e soprattutto apprezzato l’ottimo Hellblade Senua’s Sacrifice? Raccontateci le vostre personali opinioni a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.