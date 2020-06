NintE3: le date dell’evento dedicato ai giochi Switch

Dopo il grande successo segnalato dalle due precedenti edizioni, le community italiane che si dedicano ai vari brand del mondo Nintendo sono pronte a dare il via a un terzo appuntamento tramite la piattaforma NintenTV. Quest’ultima è nata lo scorso marzo con l’obbiettivo di radunare sotto un solo nome molteplici realtà dedicate ai prodotto Nintendo. Si tratta della prima iniziativa di questo tipo e ora è pronta a evolversi ancora di più con NintE3.

NinteE3 è un evento in streaming nel quale ci sarà modo di assistere a talk con il pubblico, esibizioni di gameplay e contenuti esclusivi realizzati per l’occasione. Le date di tale evento sono il 27 e il 28 giugno. Saranno coinvolte 15 community italiane:

Chozopedia

Johto World

Lux PKK

Mario’s Castle

NintendOn

Nintendoomed

Nintendo Player

Nintubers

Pokémon Beyond

Pokémon Central

Pokémon GO Raid Italia

Pokémon Next

WikiBound

Xenoblade Universe “R-Alpha”

Zelda Italy

Tutte le suddette realtà si alterneranno per fare compagnia agli spettatori sabato e domenica, a partire dall 14:00 fino alle 24:00. Potrete seguire il NintE3 tramite il canale Twitch di NintenTV. Ci sarà modo di vedere una serie di approfondimenti sul Pass d’Espansione di Pokémon Spada e Scudo, disponibile da poco tempo, oltre che sull’atteso Paper Mario The Origami King.

Ci saranno inoltre sfide multigiocatore dedicate a Super Smash Bros. Ultimate e Mario Kart 8 Deluxe. Ci sarà spazio anche per Animal Crossing New Horizons, perfetto per mostrare agli altri le proprie creazioni. Verranno anche affrontate “curiose retrospettive” sul passato di Nintendo.

Il NintE3 ha però anche un secondo scopo: si tratta di un evento di beneficenza. Sarà indetta una raccolta fondi sulla piattaforma Tiltify: il ricavato sarà devoluto al 100% alla Croce Rossa Italiana. Nelle precedenti occasioni è stato possibile raccogliere ben 1.100 euro. NintE3 vuole però migliorare il risultato e incentiverà le donazioni con attività speciali create grazie al coinvolgimento di partner: avremo più dettaglio a riguardo nei prossimi giorni! NintE3, lo specifichiamo, non è in alcun modo affiliato a Nintendo.

Diteci, parteciperete anche voi?