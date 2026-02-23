Nintendo si prepara a tornare in scena con un nuovo appuntamento Treehouse: Live, il formato che ha reso celebre la casa di Kyoto per le sue sessioni di gameplay approfondite e dimostrative. L'evento è fissato per martedì 24 febbraio alle 23:00 ora italiana e avrà una durata complessiva di circa 80 minuti. A differenza dei tradizionali Nintendo Direct, che si concentrano su trailer e annunci a raffica, il Treehouse: Live adotta un approccio più simile a quello dei canali Twitch, con lunghe sessioni di gameplay commentato in tempo reale dal team interno di Nintendo.

Il focus della diretta sarà diviso tra due titoli: Super Mario Bros Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park e Pokémon Pokopia.

La diretta durerà circa 80 minuti e si concentrerà su gameplay hands-on, seguendo il classico formato Treehouse che privilegia le dimostrazioni pratiche rispetto agli annunci lampo

Il formato Treehouse: Live è storicamente utilizzato da Nintendo per mostrare in profondità meccaniche di gameplay, sistemi di progressione e contenuti che difficilmente emergerebbero in un trailer tradizionale. Per i giocatori significa avere un'anteprima concreta di cosa aspettarsi, con sessioni che spesso rivelano segreti, easter egg e strategie avanzate direttamente dalle mani degli sviluppatori o dei localizzatori Nintendo of America. Questo approccio trasparente ha creato negli anni una connessione particolare con la fanbase, che apprezza la possibilità di vedere il gioco "in azione" senza filtri di montaggio.

Gli appassionati potranno seguire la diretta attraverso i canali ufficiali YouTube e Twitch di Nintendo. Per il pubblico italiano, l'orario serale delle 23:00 rappresenta una finestra accessibile, sebbene non ci siano al momento conferme su localizzazioni o doppiaggi italiani specifici per i contenuti mostrati. Come di consueto per gli eventi Treehouse, la community si prepara già a dissezionare ogni frame alla ricerca di indizi e dettagli nascosti che potrebbero anticipare annunci futuri.