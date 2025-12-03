Con l'uscita di Metroid Prime 4: Beyond (acquistabile qui) su Switch 2, i giocatori hanno scoperto che la storica doppiatrice di Samus Aran è stata sostituita senza alcun annuncio ufficiale, segnando la fine di un'era durata oltre vent'anni. Jennifer Hale, leggenda dell'industria videoludica che ha prestato la voce alla cacciatrice di taglie nei primi tre capitoli della serie Prime, è stata rimpiazzata da Erin Yvette, come rivelato dai crediti del gioco analizzati da Nintendo Life.

Interpellata da IGN sulla questione, Hale ha dichiarato di non avere alcun ricordo di aver registrato materiale per il nuovo capitolo o firmato contratti relativi. La doppiatrice ha spiegato le peculiarità del lavoro nel settore: "Tutto viene fatto sotto nome in codice, potrebbero averlo chiamato Sasquatch, Pineapple o Cookie Jar. Ti dicono di cosa si tratta solo durante la sessione, e rimane impresso nella memoria per molto meno tempo." Una risposta che conferma sostanzialmente come Nintendo abbia scelto di voltare pagina senza coinvolgerla nel progetto.

Il ruolo di Samus in Metroid Prime è notoriamente minimalista dal punto di vista vocale, limitandosi a grugniti e vocalizzi durante combattimenti e movimenti acrobatici. Tuttavia, come Hale stessa ha sottolineato nell'intervista, anche questi suoni richiedono un approccio caratteriale preciso. "Come grugnisci dipende da chi sei. Un civile reagisce con sorpresa a tutto, ma se hai affrontato il fuoco nemico 1.800 volte, il tuo grugnito è completamente diverso, più controllato e professionale", ha spiegato l'attrice, rivelando il processo creativo dietro una performance apparentemente semplice.

"Non ho alcun ricordo di aver registrato materiale o firmato un contratto per Metroid Prime 4"

La sostituzione di Hale rappresenta l'ennesimo cambio nel roster vocale di Nintendo, una strategia che sta generando malcontento tra i fan più affezionati. Charles Martinet, voce storica di Mario e Luigi per decenni, è stato sostituito nell'era Switch 2, mentre Samantha Kelly ha scoperto di non essere più la voce di Peach e Toad proprio il giorno del lancio di Mario Kart World, dopo 18 anni di collaborazione. Anche Takashi Nagasako, che ha interpretato Donkey Kong per 21 anni, ha subito lo stesso destino con l'arrivo della nuova console.

Erin Yvette porta con sé un curriculum rispettabile nel panorama videoludico indie e tripla A. I giocatori potrebbero riconoscere la sua voce dai lavori precedenti: ha interpretato Biancaneve in The Wolf Among Us di Telltale Games e Alex, protagonista dell'acclamato thriller narrativo Oxenfree. Più recentemente è apparsa in Dispatch nel ruolo di Blonde Blazer, dimostrando versatilità in generi diversi.

Jennifer Hale rimane una delle personalità più rispettate dell'industria, con una filmografia che include ruoli iconici come la FemShep di Mass Effect, Rivet in Ratchet & Clank: Rift Apart, Naomi Hunter in Metal Gear Solid e Rosalind Lutece in BioShock Infinite. Parlando del suo franchise più amato, Hale ha confermato di non aver ancora ricevuto chiamate per Mass Effect 5, ma ha assicurato che "sarebbe lì prima che BioWare finisca la frase" se la contattassero per riprendere il ruolo del comandante Shepard donna.