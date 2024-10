Nintendo cerca tester per nuovo servizio Switch Online

Nintendo ha aperto le candidature per un misterioso playtest di Nintendo Switch Online. La società giapponese cerca fino a 10.000 partecipanti per provare una nuova funzionalità non specificata del servizio online, con le iscrizioni che apriranno giovedì 10 ottobre alle 17:00 a questo link.

L'iniziativa ha suscitato grande curiosità tra gli appassionati, dato che Nintendo non ha rivelato alcun dettaglio sulla natura del test. Considerando i recenti lanci inaspettati dell'azienda, come la sveglia controllata dai gesti, le speculazioni spaziano dall'arrivo di giochi GameCube su Switch Online a potenziali anteprime di funzionalità per il tanto atteso Switch 2.

Per candidarsi, gli utenti devono soddisfare alcuni requisiti: possedere un account Nintendo, essere membri attivi di Nintendo Switch Online + Expansion Pack, avere almeno 18 anni e risiedere in uno dei paesi selezionati (Giappone, USA, UK, Francia, Germania, Italia, Spagna).

Il playtest si svolgerà dal 23 ottobre al 5 novembre.

I partecipanti al di fuori del Giappone saranno selezionati in base all'ordine di arrivo delle candidature, mentre per i residenti in Giappone è previsto un sistema a sorteggio in caso di elevato numero di richieste. Nintendo ha specificato che chiuderà le iscrizioni anticipatamente se verrà raggiunto il limite massimo di partecipanti.

Software esclusivo e aspettative

Per prendere parte al test, gli utenti selezionati dovranno scaricare un "software esclusivo" sulla propria console Switch. Questo dettaglio ha alimentato ulteriormente le speculazioni sulla natura della nuova funzionalità in prova.

L'iniziativa di Nintendo dimostra la volontà dell'azienda di coinvolgere attivamente la community nel processo di sviluppo e miglioramento dei propri servizi online. Resta da vedere se questo playtest porterà effettivamente all'introduzione di nuove interessanti funzionalità per Nintendo Switch Online o se si rivelerà un'anteprima di qualcosa di più ambizioso legato al futuro della piattaforma.