Altro che Switch 2, Nintendo entra nel mercato della smart home

Mentre tutti aspettiamo con ansia notizie su Switch 2, Nintendo ha lanciato un nuovo prodotto a dir poco insolito: Nintendo Sound Clock: Alarmo, una sveglia innovativa che utilizza un sensore di movimento per rilevare la presenza dell'utente nel letto e aiutarlo a svegliarsi. Il dispositivo è stato presentato il 9 ottobre da Yosuke Tamori e Tetsuya Akama, sviluppatori di Nintendo.

Alarmo rappresenta una significativa deviazione dalla tradizionale offerta di console e videogiochi di Nintendo, segnando l'ingresso dell'azienda nel mercato degli elettrodomestici smart. Il dispositivo integra un sensore radio che può rilevare i movimenti dell'utente anche attraverso le coperte, senza compromettere la privacy come farebbe una telecamera.

La caratteristica principale di Alarmo è proprio la sua capacità di adattarsi ai movimenti dell'utente: "Utilizzando questo sensore, Alarmo cerca ripetutamente di svegliarti mentre sei a letto per aiutare a prevenire il sonno eccessivo", spiega Akama. "Quando ti alzi dal letto, la sveglia si ferma automaticamente."

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Un'altra peculiarità è l'utilizzo di musiche ed effetti sonori dai giochi Nintendo come suonerie, offrendo un'esperienza di risveglio immersiva nel mondo dei videogiochi. Inoltre, il dispositivo tiene traccia della durata del sonno e del tempo impiegato per alzarsi dopo l'attivazione della sveglia.

Dalla ricerca alla realizzazione

Lo sviluppo di Alarmo ha richiesto numerosi prototipi e sperimentazioni. Inizialmente, il team ha cercato di rilevare i movimenti che precedono il risveglio naturale, ma le difficoltà tecniche li hanno portati a concentrarsi su una sveglia che si arresta automaticamente quando l'utente si alza.

Alarmo è una sveglia fuori dal comune realizzata da Nintendo.

Akama descrive il processo iterativo: "Abbiamo provato cose come rilevare i movimenti delle braccia, dividere l'area del letto in sinistra e destra per rilevare la direzione in cui ti giri e rendere la sveglia arrestabile allungandosi."

Il sensore di Alarmo utilizza onde radio per misurare la distanza e la velocità degli oggetti. Questa tecnologia consente ad Alarmo di funzionare anche in stanze buie e attraverso ostacoli, purché le onde radio possano passare. Il dispositivo può rilevare con precisione quando una persona entra o esce dal letto, attivando o disattivando automaticamente la sveglia.

Insomma, Nintendo Sound Clock: Alarmo rappresenta un approccio innovativo al concetto di sveglia, combinando la tecnologia dei sensori con l'esperienza di Nintendo nel creare esperienze di gioco coinvolgenti.

Il dispositivo mira a trasformare il momento del risveglio in un'esperienza più piacevole e interattiva, sfruttando la ricca libreria di suoni e musiche dei giochi Nintendo. Allo stesso tempo, offre funzionalità pratiche come il monitoraggio del sonno e l'arresto automatico della sveglia.