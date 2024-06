Il lancio di Perfect Dark per Switch Online è un mezzo disastro, tra bug e problemi tecnici

La recente aggiunta di Perfect Dark al servizio Nintendo Switch Online + Expansion Pack, annunciata nell'ultimo Nintendo Direct, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan. Tuttavia, poco dopo il lancio, sono emersi vari problemi tecnici che hanno scatenato numerosi malumori tra gli utenti.

Tra l'altro, le difficoltà riscontrate con questa nuova versione non erano presenti nella release originale per N64, rendendo la situazione ancora più frustrante per i giocatori.

Uno degli youtuber più seguiti nel settore gaming, Graslu00, ha evidenziato su social media una serie di problematiche significative. Tra queste, si nota una qualità audio ridotta rispetto all'originale N64, un problema non risolvibile tramite impostazioni. Inoltre, l'effetto vertigine risultato difettoso peggiora l'esperienza di gioco fino al punto da causare il congelamento dello schermo. Altri problemi includono ritardi nelle animazioni come il fumo emesso dalle armi o la mancata riproduzione di tracce audio durante il riavvio veloce dei livelli, che non vengono attivate fino alla messa in pausa del gioco.

Si segnalano anche errori nella gestione degli effetti di luce e nelle esplosioni, le quali appaiono più trasparenti e meno dettagliate rispetto all'originale, portando alla scomparsa istantanea degli oggetti anziché alla loro distruzione visiva. Problemi di input e sensibilità complessiva rendono poi difficile mirare accuratamente, mentre la texture e altri dettagli grafici presentano delle anomalie. Perfino la modalità gioco online non è esente da difficoltà.

Non è la prima volta che titoli N64 su Nintendo Switch Online manifestano problemi, ma in passato, Nintendo è intervenuta con aggiornamenti per risolvere simili inconvenienti. I fan di Perfect Dark si augurano, quindi, che anche in questo caso la compagnia giapponese possa fornire le necessarie correzioni per migliorare l'esperienza di gioco.