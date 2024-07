Gamecube su Nintendo Switch? Un codice prodotto alimenta le speranze

Sul forum Famiboard, come riportato in seguito su Reddit, sono emerse delle nuove "prove" (mettiamo le virgolette visto che siamo nel pieno delle speculazioni), che suggerirebbero un arrivo, in tempi piuttosto rapidi, dei titoli per Gamecube sulla piattaforma di Nintendo Switch Online.

Fino ad ora, le piattaforme più recenti supportate dal servizio sono il Nintendo 64 e il Game Boy Advance, quindi l'introduzione del Gamecube rappresenterebbe un significativo ampliamento dell'offerta.

Prima di dedicarci a cosa ha scatenato queste speculazioni, bisogna soffermarci sul capire perché, fino a ora, questi titoli non hanno visto la luce su Nintendo Swtich. Innanzitutto, molteplici produzioni per Gamecube sono state trasposte su Nintendo Switch, e precedentemente su Nintendo WiiU, sotto forma di Remake, o di Remastered, motivo per il quale non avrebbe senso riproporle anche in questo formato.

Il secondo punto è che Nintendo Switch non supporta i trigger adattivi presenti sul controller originale per Gamecube, motivo per il quale Super Mario Sunshine subì alcune modifiche al sistema di controllo quando venne inserito nella antologia Super Mario 3D All-Stars.

È porprio il controller per Gamecube, però, che avrebbe generato quete recenti indiscrezioni, visto che l'utente LuigiBlood avrebbe individuato dei codici prodotto identificativi, che suggerirebbero la possibile produzione di un controller in stile Gamecube.

Prima che pensiate alla versione già commercializzata da Nintendo per Super Smash Bros, però, è giusto precisare che i codici prodotto individuati da LuigiBlood, avrebbero le stesse derivazioni di quelli per i precedenti controller rilasciati esclusivamente agli abbonati al servizio online di Nintendo, motivo per il quale si suppone che sia, molto banalmente, il prossimo modello in uscita.

Ulteriori conferme sul codice identificativo, sono state fornite da un altro utente del forum chiamato LiC. Questi elementi contribuirebbero a rafforzare le voci su un imminente lancio dei titoli Gamecube su Nintendo Switch Online, visto che non ci sarebbero altre ragioni per pubblicare un nuovo controller tematico dedicato all'iconica console.

La reintroduzione di Gamecube nel moderno ecosistema di gaming di Nintendo non solo soddisferebbe la nostalgia dei fan, ma renderebbe nuovamente accessibili una serie di produzioni classiche che, per un motivo o per l'altro, oramai non sono più reperibili per tutti.