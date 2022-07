Se avete intenzione di acquistare ancora qualche gioco per Wii U e 3DS, vi conviene fare in fretta. Nel corso della giornata odierna, infatti, Nintendo ha annunciato la chiusura dello shop per le due console. Una decisione che arriva naturale, considerando l’età di entrambi gli hardware e che oramai i giochi migliori sono già arrivati su Switch, in versioni rimasterizzate.

La chiusura dei due eShop avverrà in due fasi. La prima comincerà ad agosto 2022, più precisamente il 29: da quella data non sarà più possibile aggiungere i fondi al portafoglio. La chiusura vera e propria, quando non sarà più possibile acquistare nuovi giochi, avverrà invece il prossimo anno e più precisamente il 27 marzo 2023. Da quella data non sarà più possibile effettuare transazioni. Dopo la data del 27 marzo 2023, sarà comunque possibile scaricare i giochi e i DLC già acquistati in precedenza. Anche gli update delle due console e il gioco online sarà attivo.

Se è vero che entrambi gli eShop chiuderanno a marzo 2023, le vendite del gioco Fire Emblem Fates termineranno invece un mese prima, ovvero il 28/02/2023. Le vendite invece dei DLC, tra cui le nuove storie accessibili dopo il termine del capitolo sei, resteranno invece disponibili fino al mese successivo. “Vi ringraziamo per il supporto all’eShop di Wii U e 3DS. Mentre speriamo che continuerete a giocare con le due piattaforme, abbiamo preparato un sito web che vi permetterà di dare uno sguardo alle vostre statistiche”, si legge nel comunicato stampa lanciato dal colosso nipponico sul suo sito web.

