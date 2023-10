Ricordate Nintendo 3DS? C'è un clone con Windows e tastiera

Oggi sono trapelate online alcune immagini dei prossimi AYANEO Flip e Flip DS. Sembra che la linea Flip sia composta da due console portatili da gioco: il Flip normale, dotato di una tastiera completa, e il Flip DS, con doppio schermo al posto della tastiera. Se avete familiarità con i dispositivi Nintendo, potreste pensare che il Flip DS assomigli molto a un successore del 3DS e questo è vero, a parte il fatto che sarà in grado di eseguire Windows e di giocare ai migliori giochi per PC e agli emulatori.

Dalla sua fondazione nel 2020, AYANEO ha dimostrato di essere un'azienda tech con una passione assoluta per il videogiocare in mobilità. Finora, nel corso della sua breve storia, ha prodotto diverse console portatili da gioco con sistema operativo Windows e non sembra voglia fermarsi.

Si suppone che l'AYANEO Flip sarà dotato di un chipset AMD Ryzen 7 7840U con grafica Radeon 780M integrata, proprio come la recente AYANEO 2S. Inoltre, lo schermo sarà presumibilmente da 7 pollici e sarà la prima console da gioco portatile di AYANEO a supportare una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Ovviamente dovremo vedere se queste specifiche verranno mantenute all'annuncio ufficiale di Flip e Flip DS.

Al momento non è chiaro quando AYANEO Flip e Flip DS verranno rilasciati e quanto costeranno.

Image credit: AYANEO AYANEO Flip e AYANEO Flip DS

AYANEO e l'attacco al mercato delle console portatili

Negli ultimi due anni AYANEO ha lanciato oltre otto console o computer da gioco portatili. AYANEO 2S è uscita verso l'inizio di quest'anno, ma da allora l'azienda ha lanciato l'AYANEO KUN e ha rivelato che nel prossimo futuro rilascerà anche una console da gioco Android con chipset Snapdragon della serie G. Sembra quindi che l'azienda non voglia rallentare a breve.

L'aspetto entusiasmante di un'azienda come questa, che rilascia così tanti dispositivi, è che c'è sempre qualcosa di interessante da ricercare. Tuttavia, l'aspetto negativo di un programma di rilascio così aggressivo è che ci si chiede per quanto tempo ogni dispositivo verrà supportato, dal momento che diventa obsoleto in tempi relativamente brevi e che i dispositivi più recenti di AYANEO cannibalizzano i più vecchi.

In particolare il Flip e il Flip DS mettono tanta curiosità, soprattutto nel pubblico che ha vissuto l'era del Nintendo 3DS e sarebbero ben felici di poter emulare i loro giochi preferiti con uno schermo, dei controlli e una frequenza di aggiornamento molto migliori rispetto all'originale. Inoltre, la versione con tastiera renderà più facile la navigazione online o l'inserimento di testo nei giochi.

C'è da considerare però che i dispositivi di AYANEO tendono a essere un po' costosi, quindi probabilmente bisognerà sborsare una bella cifra per ottenere il Flip e il Flip DS quando verranno lanciati.