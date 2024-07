Nintendo non riparerà più Wii U, ha finito i pezzi di ricambio

Nintendo ha annunciato sul suo sito giapponese la cessazione del supporto per le riparazioni di console e periferiche Wii U. Il messaggio, aggiornato al 3 luglio 2024, riferisce che la decisione è dovuta alla mancanza di parti necessarie. In precedenza, a maggio 2023, l'azienda aveva già comunicato la limitazione delle riparazioni al termine delle scorte disponibili.

Lanciata nel novembre 2012, la Wii U era stata introdotta come successore della Nintendo Wii, questa ultima nota per le sue elevatissime vendite, superando i 100 milioni di unità. Tuttavia, la Wii U non raggiunse un successo comparabile, in parte a causa delle scelte progettuali, come il GamePad. Quest'ultimo, nonostante fosse innovativo con il suo schermo touch da 6,2 pollici, non fu accettato universalmente dagli utenti.

Nonostante le difficoltà, la Wii U ha visto la nascita di giochi molto amati, che sono stati in seguito riproposti anche su Nintendo Switch. Giochi come Super Mario 3D World, Mario Kart 8, e The Legend of Zelda: Breath of the Wild hanno riscosso grande successo, quest'ultimo disponibile anche contemporaneamente al lancio della Switch. Altri titoli deggni di nota includono Splatoon e molti altri.

I proprietari attuali di Wii U dovranno ora rivolgersi a centri specializzati esterni per eventuali riparazioni, avendo esaurito la possibilità di supporto diretto da parte di Nintendo. Il passaggio alla Nintendo Switch (acquistabile su Amazon) è comunque sempre l'opzione migliore.