Nintendo annuncia i “Giochi in prova”: accesso gratuito a titoli selezionati

Nintendo introduce un nuovo servizi per gli abbonati Nintendo Switch Online: Giochi in prova, che permette di testare gratis giochi completi.

Il mercato dei servizi videoludici e dei giochi in formato digitale è costantemente in crescita e le grandi aziende si prodigano per investire in tale direzione: pensiamo al recente caso di Ubisoft e del suo Uplay+ o di EA Access che, finalmente, arriva anche su PlayStation 4 (anche se non proprio in forma completa). Anche Nintendo, notoriamente più “lenta” sotto questo punto di vista, ha deciso di dare più risalto al proprio eShop con un nuovo servizio: i Giochi in prova. Se siete regolari giocatori Xbox, avrete subito chiaro di cosa si tratta in quanto è molto simile a quanto offerto agli abbonati Live Gold.

In pratica, se si è iscritti a Nintendo Switch Online, tramite Giochi in prova è possibile scaricare e provare gratuitamente per un limitato numero di giorni le versioni complete di giochi selezionati dalla casa di Kyoto. Il primo sarà Mario Tennis Aces e sarà disponibile dal 7 agosto fino al 13 agosto. In caso di acquisto del gioco, ovviamente, potrete trasportare tutti i dati.

Dal 07/08 al 20/08, #MarioTennis Aces sarà scontato del 33% e chi ha approfittato dell'offerta Giochi in prova potrà trasferire i suoi progressi nel gioco completo! pic.twitter.com/1njOq7CxCC — Nintendo Italia (@NintendoItalia) August 1, 2019

Mario Tennis Aces sarà disponibile inoltre a prezzo scontato (-33%) dal 7 agosto fino al 20 agosto. Probabilmente i titoli selezionati per “Giochi in prova” verranno sempre messi in sconto. Si tratta, in pratica, di un servizio che permette di provare in modo approfondito un gioco prima di acquistarlo.

Diteci, cosa ne pensate? L’idea di Nintendo vi piace, oppure credete che dovrebbe concentrarsi su altro?