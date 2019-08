Nintendo Indie World: ecco tutti gli annunci per Switch

Il Nintendo Indie World ha aperto, senza grandi fanfare, l'edizione 2019 della Gamescom: vediamo insieme gli annunci indie per Nintendo Switch.

In questo primo giorno di Gamescom 2019, la casa di Kyoto si appresta a svelare tutta una serie di novità per la propria console di punta: Nintendo Switch. L’ibrida (ma presto anche portatile) macchina da gioco giapponese è terreno fertile per i prodotti indipendenti e i fan sono sempre in attesa di qualche nuovo annuncio. Vediamo insieme cosa è stato mostrato dure i venti minuti del Nintendo Indie World.

Il primissimo annuncio della live ha riguardato il già conosciuto Risk of Rain 2, seguito dell’apprezzato rogue-like che in questa occasione fa un notevole salto in avanti passando dal 2D al 3D. La data di uscita è fissata per l’estate 2019, questo vuol dire che sarà disponibile fra non molto anche se per ora non è nota la data di uscita precisa.

A seguire abbiamo potuto vedere in azione Eastwind, un’avventura action in pixel art dal taglio visivo rétro nella quale dovremo guidare una giovane ragazza e un uomo in un mondo colmo di pericoli. Sarà distribuito nel 2020 da Chucklefish, noto e apprezzato editore di titoli indie.

Si passa poi a Freedom Finger, uno shoot ‘em up sopra le righe nel quale interpretiamo una mano volante spaziale che spara con il dito medio (censurato, per fortuna); la particolarità è legata al fatto che possiamo afferrare le navette nemiche e usarle come arma. Ci saranno 36 livelli diversi e sarà disponibile nell’autunno 2019.

Poi è il turno di Roki, un’avventura low poli dal taglio poetico nel quale interpretiamo una ragazzina che insegue degli animali selvatici nella natura più selvaggia. Sarà disponibile nell’inverno 2019.

Vediamo ora un nome ben noto al pubblico: Torchlight 2. L’hack ‘n’ slash sarà disponibile con tutti i suoi dungeon a partire dal 3 settembre 2019. Preparatevi a combattere ancora una volta!

Se invece preferite qualcosa di meno violento ma sempre molto dinamico, potreste essere interessati a Skater XL, un gioco di skate (come forse avevate intuito dal nome). Dovremo inanellare una serie di trick sfruttando la fisica realistica e ogni superficie a disposizione. Sarà disponibile nel corso del 2020.

Tocca poi a Youropa, un puzzle platform nel quale interpretiamo un buffo omino colorato in un mondo in cui la gravità non ha più una sola direzione. Dovremo muoverci in elaborati ambienti 3D facendo attenzione anche a dei nemici che cercheranno di abbatterci. Sarà disponibile nell’inverno 2019

Un grande annuncio è quello di Superhot, disponibile già da ora sulla console ibrida della casa di Kyoto. Si tratta di certo di una delle sorprese più gradite dai fan per questo Nintendo Indie World.

Inoltre Dungeon Defenders torna con un nuovo capitolo sottotitolato Awakened. Si tratta di un gioco d’azione in coop che sarà disponibile in esclusiva temporale per Nintendo Switch nel febbraio 2020.

Se avete sempre sognato di vivere una grande avventura mentre siete in vacanza, The Touryst è ciò che fa per voi. In questo gioco d’azione ed esplorazione in voxel, dovremo esplorare antichi e pericolosi luoghi mentre dovremmo solo rilassarci sulla spiaggia assolata. Sarà disponibile nel novembre 2019.

Skellboy, invece, è un dungeon crawler nel quale interpretiamo uno scheletro che può sfruttare pezzi di corpo come equipaggiamento per potenziarsi e salvare il proprio regno. Sarà disponibile dal 3 dicembre 2019.

C’è poi Earth Night, un platform acrobatico che ci vede corre tra le nuvole sulle schiene di draghi giganti che hanno conquistato la terra. Ci saranno più personaggi da scegliere e potenziare. Sarà disponibile nel 2019.

Torna poi un altro grande classico o, per meglio dire, una coppia di grandi classici: Hotline Miami Collection include entrambi i capitoli dell’action brutale e impietoso più amato dal pubblico indie. Inoltre, è già disponibile da oggi!

In conclusione al Nintendo Indie World, c’è stato modo di vedere una rapida carrellata di altri titoli in arrivo; ecco a voi l’elenco completo:

Blasphemous : 26 settembre

: 26 settembre Close to the Sun : 2019

: 2019 Cat Quest 2 : autunno 2019

: autunno 2019 Spiritfarer : primavera 2020

: primavera 2020 Trine 4 The Nightmare Prince : 8 ottobre 2019

: 8 ottobre 2019 Creature in the Well : 6 settembre 2019

: 6 settembre 2019 One Finger Death Punch 2 : 2 dicembre 2019

: 2 dicembre 2019 Best Friend Forever : 14 settembre 2020

: 14 settembre 2020 Phogs !: inizio 2020

!: inizio 2020 What the Golf? : inverno 2019-2020

: inverno 2019-2020 Kine : 2019

: 2019 Hypercharge Unboxed : inverno 2019-2020

: inverno 2019-2020 Northgard : 26 settembre 2019

: 26 settembre 2019 Sparklite : autunno 2019

: autunno 2019 Munchkin Quacked Quest: autunno 2019

Inoltre, in conclusione è stato svelato che sarà presto disponibile anche Ori and the Blind Forest Definitive Edition: potete vedere il trailer e scoprire la data a questo indirizzo.

Potete rivedere tutti i trailer all’interno della presentazione del Nintendo Indie World a questo indirizzo.

Diteci, cosa ne pensate di questi annunci del Nintendo Indie World? C’è qualche titoli che vi interessa in particolare? Vi ricordiamo che oggi andranno in onda anche l’Inside Xbox, lo Stadia Connect e l’Opening Night Live: trovare gli orari e tutti i giochi confermati a questo indirizzo.