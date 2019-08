Gamescom 2019: date, orari e giochi confermati per la fiera

La Gamescom 2019 è oramai alle porte: vediamo quindi assieme le date e gli orari dei principali eventi della fiera, senza dimenticarsi dei giochi.

La Gamescom 2019 è oramai alle porte. L’evento di Colonia non ha mai avuto la stessa risonanza dell’E3 di Los Angeles, ma non per questo si tratta di una kermesse secondaria e di scarso interesse. L’edizione di quest’anno partirà lunedì 19 agosto, che si rivelerà una giornata densa di eventi interessanti.

Gamescom 2019: gli eventi di lunedì 19

Vediamo insieme quali sono i principali eventi legati alla fiera:

17.00 – Inside Xbox : Microsoft ci porterà nel magico mondo Xbox per un’intera ora e svelerà tutta una serie di novità su Ghost Recon Breakpoint (modalità multigiocatore), Gears 5 (modalità Orda), Destiny 2 Ombre dal Pronfondo (scene inedite) ed Empire of Sin. Senza dimenticare novità su tanti altri giochi come PUBS, Battletoads, Age of Empires, Metro Exodus, Blair Witch, Vigor e Wasteland 3. Ci sarà anche modo di vedere nuovi accessori e novità per Xbox Game Pass.

: Microsoft ci porterà nel magico mondo Xbox per un’intera ora e svelerà tutta una serie di novità su Ghost Recon Breakpoint (modalità multigiocatore), Gears 5 (modalità Orda), Destiny 2 Ombre dal Pronfondo (scene inedite) ed Empire of Sin. Senza dimenticare novità su tanti altri giochi come PUBS, Battletoads, Age of Empires, Metro Exodus, Blair Witch, Vigor e Wasteland 3. Ci sarà anche modo di vedere nuovi accessori e novità per Xbox Game Pass. 19.00 – Stadia Connect : il colosso di Mountain View torna con un grande evento per il proprio servizio di game streaming; avremo modo di scoprire gli ultimi dettagli, in attesa del rilascio ufficiale nel mese di novembre.

: il colosso di Mountain View torna con un grande evento per il proprio servizio di game streaming; avremo modo di scoprire gli ultimi dettagli, in attesa del rilascio ufficiale nel mese di novembre. 20.00 – ONL (Opening Night Live): condotto da Geoff Keighley, lo show metterà in mostra i prodotti di più di quindici publisher; è già stato confermato che potremo vedere Death Stranding, la modalità Campagna di Gears 5, Call of Duty Modern Warfare, Disintegration, un video di gameplay di Need for Speed Heat e Predator: Hunting Ground.

Gamescom 2019: lo showfloor

Ovviamente ci saranno grandi ospiti anche sullo showfloor della Gamescom 2019 che sarà aperto dal 20 al 24 agosto. Vediamo insieme quali sono i principali nomi confermati fino a questo momento.

Sony PlayStation

Durante la Gamescom 2019, Sony permetterà di vedere in azione:

Dreams: già disponibile in Accesso Anticipato

MediEvil: in uscita il 25 ottobre 2019

Concrete Genie: in uscita il 9 ottobre, potete leggere la nostra anteprima a questo indirizzo

ReadySet Heroes: presentato allo State of Play dello scorso marzo, in uscita nel 2019

Ci sarà poi modo di ammirare anche qualche gioco di terze parti, ovvero: Final Fantasy VII Remake, Call of Duty Modern Warfare, Control di Remedy (in uscita il 26 agosto) e Granblue Fantasy Versus.

Square Enix

Square Enix porterà alla Gamescom 2019 pochi titoli, ma si tratta di grandi nomi. Potremo infatti vedere:

Final Fantasy 7 Remake: disponibile con una demo, per la prima volta in Europa; in uscita il 3 marzo 2020 su PS4

Marvel’s Avengers: disponibile con una demo, sarà rilasciato il 15 maggio 2020 su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia

Trials of Mana: disponibile con una nuova demo, in uscita nei primi mesi del 2020

FF XIV Online: l’amato MMORPG sarà al centro di molti eventi che termineranno con una gara di cosplay venerdì 23 agosto

Life is Strange 2 Episodio 4: verrà mostrato un nuovo trailer, sarà in vendita dal 22 agosto 2019

Bandai Namco

Continuiamo con un’altra grande società giapponese, Bandai Namco, che sarà presente con molti giochi interessanti:

Dragon Ball Z Kakarot : per la prima volta giocabile in Europa

: per la prima volta giocabile in Europa Code Vein : il nuovo souls-like, di cui vi abbiamo parlato più volte nelle nostre anteprime

: il nuovo souls-like, di cui vi abbiamo parlato più volte nelle nostre anteprime One Piece Pirate Warriors 4 : Rufy e la sua ciurma si esibiscono in un nuovo musou

: Rufy e la sua ciurma si esibiscono in un nuovo musou Man of Medan : interessante primo gioco della The Dark Pictures Anthology, di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima

: interessante primo gioco della The Dark Pictures Anthology, di cui vi abbiamo parlato nella nostra anteprima One Punch Man A Hero That Nobody Knows : un nuovo picchiaduro a incontri incentrato su Saitama e tutti gli altri eroi e cattivi di One Punch Man

: un nuovo picchiaduro a incontri incentrato su Saitama e tutti gli altri eroi e cattivi di One Punch Man RAD : nuovo rogue-like di Double Fine Productions, in uscita il 20 agosto 2019 su PC, PS4, Xbox One e Switch

: nuovo rogue-like di Double Fine Productions, in uscita il 20 agosto 2019 su PC, PS4, Xbox One e Switch Disney Tsum Tsum: in arrivo su Nintendo Switch

Nintendo

Nintendo, come sempre, farà le cose a modo proprio e, oltre ad alcuni giochi presenti sullo showflow, metterà in mostra una serie di giochi. Per iniziare, lunedì 19 alle ore 15.00 ci sarà la presentazione dei nuovi giochi indie in arrivo su Nintendo Switch.

Inoltre, dal 20 al 22 agosto saranno svelati una serie di approfondimenti in formato video sui seguenti giochi:

Luigi’s Mansion 3

The Legend of Zelda Link’s Awakening

Astral Chain

Dragon Quest XI S Echi di un’era perduta Edizione definitiva

Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020

The Witcher III Wild Hunt Complete Edition

Sullo showflow sarà invece possibile trovare i seguenti titoli:

Luigi’s Mansion 3

The Legend di Zelda Link’s Awakening

Pokémon Spada & Pokémon Scudo

Daemon x Machina

Dragon Quest XI S Echi di un’era perduta Edizione Definitiva

The Witcher III Wild Hunt Complete Edition

Marvelous

Anche Marvelous sarà presente alla Gamescom 2019, con i seguenti giochi:

BurgerTime Party! (Switch)

Granblue Fantasy Versus (PlayStation 4)

Heroland (PlayStation 4, Switch)

Rune Factory 4 Special (Switch)

Sakuna Of Rice and Ruin (PlayStation 4, Switch, PC)

Travis Strikes Again No More Heroes Complete Edition (PlayStation 4, PC)

CD Projekt RED

La casa polacca creatrice della serie di The Witcher 3 sarà presente alla Gamescom 2019 con Cyberpunk 2077 che sarà mostrato con una demo a porte chiuse. Ancora una volta non avremo modo di vedere un gameplay completo: dovremo attendere il PAX West di Seattle, che avrà luogo tra il 30 agosto e il 2 settembre, prima di poter vedere in azione il gioco. Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Questi erano i principali eventi e giochi annunciati fino a questo momento. Diteci, cosa ne pensate? C’è qualcosa che vi interessa in particolare?