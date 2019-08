Ori and the Blind Forest Definitive Edition arriva su Nintendo Switch: ecco la data

Ori and the Blind Forest arriva su Nintendo Switch in versione Definitive Edition: ecco il trailer e la data di uscita del gioco.

Quest’oggi abbiamo potuto vedere tutte le novità in ambito indie in arrivo su Nintendo Switch. L’occasione è stata il Nintendo Indie World che ha aperto in via non ufficiale la Gamescom 2019. Ci sono stati molti annunci, ma tra tutti ha brillato uno in particolare: Ori and the Blind Forest Definitive Edition arriverà sulla console della casa di Kyoto. Come di certo saprete, si tratta di un titolo che, fin’ora, era stato esclusiva Microsoft, disponibile ovvero solo su Xbox One e PC. Con questa mossa, che segue l’arrivo di Cuphead sull’ibrida giapponese, la casa di Redmond conferma la partnership con Nintendo in ambito console e la sua volontà di essere un editore multipiattaforma.

Durante la presentazione dell’Indie World è stato mostrato un trailer del gioco, che potete vedere qui sotto. Nel caso nel quale non conosciate il gioco, vi basti sapere che si tratta di uno dei platform adventure in stile metroidvania più belli degli ultimi anni, apprezzato dalla critica e dal pubblico di tutto il mondo.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 27 settembre 2019. Non manca quindi molto al rilascio su Nintendo Switch. Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio? I rumor avevano già suggerrito l’arrivo di questa nuova versione, ma non di meno si tratta di una notizia che fa piacere. Avete già giocato a Ori and the Blind Forest?