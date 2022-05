Molti rumor hanno sussurrato in rete più volte che ci trovavamo vicini ad un nuovo appuntamento comunicativo targato Nintendo. In molti si aspettavano un Direct, ma è anche vero che alcuni insider avevano più volte dichiarato di tenere le aspettative basse. Sono bastati pochi giorni ed eccoci qui, con la compagnia di Kyoto che ha annunciato giusto qualche momento fa un nuovo Indie World.

Come al solito l’annuncio è arrivato tramite i canali social di Nintendo, dove la compagnia nipponica ha svelato quelle che sono solo alcune delle informazioni preliminari del nuovo evento digitale. Essendo un Indie World non bisogna aspettarsi annunci eccessivamente roboanti e nemmeno la presenza dei titoli first party di Nintendo più attesi, ma questo non significa che non ci saranno delle sorprese.

Il nuovo Nintendo Indie World verrà trasmesso domani 11 maggio a partire dalle ore 16:00, orario italiano. La nuova rassegna di titoli indie in arrivo su Nintendo Switch avrà la durata di circa 20 minuti, e ci darà l’occasione di conoscere molte delle nuove uscite che debutteranno sulla console ibrida da qui ai prossimi mesi.

Tune in May 11 at 7:00 a.m. PT for a new @IndieWorldNA Showcase featuring roughly 20 minutes of information on upcoming indie games headed to Nintendo Switch. #IndieWorld Watch it live here tomorrow: https://t.co/OCOJhqYfD9 pic.twitter.com/5nuNImMLB0 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 10, 2022

Non ci resta che attendere fino a domani pomeriggio per gustarci un nuovo evento digitale targato Nintendo. Cosa vi aspettate da questo nuovo imminente Indie World? Ci sono degli indie in particolare che vorreste vedere domani?