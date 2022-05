Il franchise di Pokémon è uno dei più frequentati dai propri numerosissimi appassionati. La forza del brand creato da Game Freak a metà anni ’90 su Game Boy è stata quella di sapersi espandere su più media e con tutta una serie di progetti di varia natura. Mai in questi anni, però, il franchise ha ottenuto un gran numero di videogiochi e annunci di peso, dai remake di quarta generazione fino ai nuovi titoli Violetto e Scarlatto presentati giusto qualche mese fa.

Tutti questi titoli di grande spessore rilasciati in così poco tempo hanno permesso alle casse di The Pokémon Company e Nintendo di gonfiarsi in tempi da record. Come viene sottolineato anche dalla redazione di Videogames Chronicles, infatti, i remake di quarta generazione Diamante Lucente e Perla Splendente sono riusciti a vendere la bellezza di 14.65 milioni di unità, questo dal lancio di novembre 2021 allo scorso marzo 2022.

Ma non ci si ferma qui, dato che a gennaio è arrivato sul mercato anche il recentissimo Leggende Pokémon Arceus: un nuovo titolo parecchio rivoluzionario per il franchise con le creature collezionabili, il quale ha venduto 12.64 milioni di unità. In tutto il franchise è riuscito a chiudere l’ultimo anno fiscale con un attivo di 35 milioni di unità, andando a contare tutte le uscite tra capitoli principali e spin-off.

Ecco nello specifico quanto hanno venduto gli altri titoli del brand nel corso dell’ultimo anno fiscale:

Let’s Go Pikachu e Eevee: 1,25 milioni di unità

New Pokémon Snap: 2,40 milioni di unità

Spada e Scudo: 3,18 milioni di unità

In attesa della nona generazione con l’arrivo di Violetto e Scarlatto questi numeri rendono bene l’idea di come, ancora oggi, il franchise Pokémon sia fortemente in salute.