Ieri pomeriggio si è tenuto il Nintendo Indie World, durante il quale, come intuibile dal nome, sono stati mostrati svariati titoli indipendenti che arriveranno nel corso dell’anno su Nintendo Switch. Se non siete riusciti a seguire l’evento non preoccupatevi, dato che di seguito troverete un recap in ordine cronologico di tutti i giochi e DLC annunciati nei venti minuti circa di presentazione.

Mineko’s Night Market

L’evento è iniziato con Mineko’s Night Market, un titolo di genere life sim in uscita il 26 settembre. Il gioco era già stato mostrato in precedenza, ma nel nuovo trailer scopriamo alcune delle attività che si potranno completare al mercato notturno, come… corse tra gatti.

My Time At Sandrock

È stato poi annunciato che My Time At Sandrock, sequel di My Time At Portia, avrà anche un porting su Nintendo Switch che uscirà questa estate. Ambientato nello stesso affascinante mondo post-apocalittico del predecessore, il gioco vi immergerà in una comunità sviluppata nel deserto, mettendovi nei panni di un nuovo cittadino e svolgendo attività come la coltivazione, la costruzione di edifici e persino la lotta.

Plate Up

Questo frenetico gioco di cucina vi farà servire piatti ai clienti il più velocemente possibile, in un mix tra la serie Two Point e Overcooked. Plate Up è stato, infatti, descritto come un gestionale roguelite, dato che sbloccherete upgrade permanenti per i ristoranti futuri. Il titolo è al momento disponibile solo su PC, e arriverà su Nintendo Switch a ottobre.

Quilts and Cats of Calico

Nell’evento è stato poi mostrato Quilts and Cats of Calico, adattamento digitale del gioco da tavolo Calico che presenterà sia la modalità singleplayer che quella multiplayer. Precedentemente annunciato per PC, il titolo uscirà ora anche su Switch il prossimo autunno.

Rift of the NecroDancer

Anche in questo caso già annunciato per PC, durante il Nintendo Indie World è stato svelato che Rift of the NecroDancer arriverà anche su Switch nel corso del 2023. Si tratta di un rhythm game di genere roguelike, nonché spin-off del noto Crypt of the Necrodancer.

Momento DLC

L’evento ha avuto un momento interamente dedicato ai DLC, dove sono stati annunciati nuovi contenuti per:

A Little to the Left: 25 nuovi puzzle arriveranno a giugno

25 nuovi puzzle arriveranno a giugno Shovel Night: il DLC gratuito che uscirà in primavera aggiungerà nuovi personaggi giocabili, 20 cappelli e nuove reliquie.

il DLC gratuito che uscirà in primavera aggiungerà nuovi personaggi giocabili, 20 cappelli e nuove reliquie. Cult of the Lamb: il DLC in uscita il 24 aprile, Relics of the Old Faith, aggiungerà nuovi vescovi guardiani, dungeon ed edifici da costruire.

Animal Well

Il direct è proseguito con un nuovo trailer di Animal Well, titolo action-adventure in pixel art annunciato al Summer Game Fest 2022 e che uscirà anche su Switch a inizio 2024.

Crime O’Clock

È stato mostrato anche un nuovo trailer gameplay per Crime O’Clock, un mystery game in bianco e nero che interconnette 40 casi differenti, nei quali le vostre azioni cambieranno il corso degli eventi con un effetto domino. Ora abbiamo anche una data d’uscita: il 30 giugno.

Teslagrad 2

Una sorpresa è stato l’annuncio di Teslagrad 2, che arriverà il 19 aprile insieme a una versione remastered del titolo originale. Il titolo action-adventure basato sulla fisica propone puzzle elettrificanti, oltre ad ambientazioni e nemici ispirati alla mitologia Norrena.

Shadows Over Loathing

Un titolo disponibile sin da subito nel Nintendo eShop è il porting per Switch di Shadows Over Loathing, che arriverà anche in versione fisica il prossimo autunno. Si tratta di un’opera decisamente atipica, dato che il bizzarro stile grafico in bianco e nero è unito a rane parlanti, matematica senziente, gangster e misteri intriganti.

Blasphemous 2

Durante il Nintendo Indie World è stato mostrato più nel dettaglio il gameplay di Blashpemous 2, oltre alla rivelazione di una finestra d’uscita, fissata per l’estate 2023.

Oxenfree II: Lost Signals

Proseguiamo con i sequel con Oxenfree II: Lost Signals, del quale è stato mostrato di più sulla storia e sul gameplay. Il titolo uscirà su tutte le piattaforme il 12 luglio, mentre i preorder sono già aperti.

In arrivo prossimamente su Nintendo Switch

Paper Trail – agosto 2023

– agosto 2023 Little Kitty, Big City – 2024

– 2024 Chants of Sennar – 5 settembre 2023

5 settembre 2023 Brotato – 2023

– 2023 Escape Academy: Complete Edition – autunno 2023

– autunno 2023 Five Nights at Freddy’s: Security Breach – oggi

– oggi Bomb Rush Cyberfunk – 18 agosto

Questo è tutto per quanto riguarda il Nintendo Indie World. Prima di salutarci vi consigliamo di fare un salto anche sul nostro canale YouTube, dove potrete trovare video dedicati al mondo videoludico a 360 gradi.