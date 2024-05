mmortals Fenyx Rising: un'avventura da recuperare a soli 15€! NE VALE LA PENA!

Assassin's Creed Shadows è finalmente realtà ma, come saprete, toccherà attendere il prossimo novembre per mettere le mani sulla prossima epopea Ubisoft! Nel mentre, per fortuna, c'è però Amazon, che grazie ad una serie di ottime offerte, ci offre sempre l'occasione per giocare a qualcosa di interessante, come nel caso di questa proposta per Nintendo Switch dove, per soli 14,98€ potremo portarci a casa lo splendido Immortals Fenyx Rising, un titolo spesso ignorato, ma in realtà davvero sorprendente e ben fatto, che vi calerà in un mondo mitologico e, per certi versi, molto simile alle ultime incarnazioni di The Legend of Zelda!

Immortals Fenyx Rising, chi dovrebbe acquistarlo?

Nato da una costola di Assassin's Creed Odyssey, Immortals Fenyx Rising è un videogioco open world che si distingue per una nuova ambientazione e un'esperienza di gioco unica. Incorporando alcune meccaniche del recente corso di Assassin's Creed, il gioco si ispira anche alle brillanti innovazioni di The Legend of Zelda: Breath of The Wild, catapultando il giocatore in un'avventura epica nell'antica Grecia, dove affrontiamo una miriade di mostri, divinità e creature leggendarie. In questo senso, parliamo di un titolo ideale per chiunque cerchi un'avventura lunga e sfidante, contraddistinta da una grande varietà, una massiccia dose di enigmi, e una serie enorme di nemici da sfidare, in un sistema di gioco aperto e liberamente esplorabile.

Considerato inizialmente come una copia di Zelda: Breath of the Wild, Immortals Fenyx Rising si è rivelato essere un gioco ben strutturato e dotato di una propria identità distintiva sia a livello ludico, artistico che narrativo. Ha ricevuto fin da subito una calorosa accoglienza, guadagnandosi il titolo di "sorpresa di fine 2020". Con un vasto mondo da esplorare, ricco di attività, e un sistema di gioco accessibile e coinvolgente, Immortals Fenyx Rising è un titolo che merita sicuramente l'attenzione, tant'è che al tempo della recensione, il nostro team premiò il gioco con un solido 8,8, confermando così la sua qualità e il suo valore.

