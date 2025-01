Nintendo ha perso una causa legale clamorosa contro un negozio del Costa Rica

Un negozio di alimentari chiamato "Super Mario" a San Ramon, Costa Rica, ha vinto una battaglia legale contro Nintendo. La casa di videogiochi giapponese aveva intentato causa per l'uso non autorizzato del nome, ma il Registro Nazionale del Costa Rica ha respinto la richiesta.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La decisione rappresenta un raro caso in cui Nintendo non è riuscita a far valere i propri diritti sul marchio "Super Mario". Il motivo principale del rigetto è stata la mancanza di una specifica classificazione del trademark di Nintendo in Costa Rica per questo tipo di attività commerciale.

Il negozio, che utilizza questo nome da decenni, non solo potrà continuare a chiamarsi "Super Mario", ma risulta attualmente proprietario del marchio relativo al suo logo giallo e nero nel registro delle proprietà intellettuali del paese centroamericano.

Questo caso si distingue dalla consueta prassi di Nintendo, nota per la sua aggressività nella tutela dei propri marchi. L'azienda ha spesso contrastato progetti amatoriali ispirati ai suoi personaggi e sviluppatori di emulatori delle sue console.

Recentemente, Nintendo ha ottenuto la rimozione dell'emulatore Ryujinx e, insieme a The Pokémon Company, ha avviato un'azione legale contro Pocketpair, sviluppatore di Palworld, per presunte somiglianze con Pokémon.

Onestamente questa causa vinta risulta abbastanza "clamorosa", visto che solitamente Nintendo vince quasi tutte le cause che intenta. Un risultato quindi straordinario per il negozio del Costa Rica che ora può vantare un primato certamente importante.

Certo, questo non fermerà Nintendo nell'intentare altre cause in giro per il mondo. In Italia, per esempio, siamo certi che siano davvero numerose le attività con nomi di personaggi Nintendo. Quindi, se avete un negozio con un nome simile... non potete fare altro che stare attenti, non sia mai che un giorno possa entrare un avvocato della grande N a chiedervi di cambiare nome.