Nintendo Switch 2: 256 GB basteranno per i giochi?

Il dibattito sulla capacità di archiviazione delle console è una costante nel mondo del gaming, spesso sottovalutata fino al momento in cui ci si ritrova a eliminare giochi per fare spazio a nuovi titoli. Con l'annuncio di Nintendo Switch 2, molti possessori della prima versione hanno tirato un sospiro di sollievo alla notizia di un incremento significativo dello spazio di memoria interno, ma restava un dubbio: sarà sufficiente per i giochi di nuova generazione?

La prima Nintendo Switch, lanciata nel 2017, disponeva di appena 32GB di memoria interna, uno spazio che si è rivelato rapidamente insufficiente per gli appassionati, costringendoli all'acquisto di schede SD aggiuntive dopo pochi mesi dall'acquisto. L'annuncio di una memoria interna da 256GB per Switch 2 rappresenta un salto in avanti di otto volte rispetto al modello precedente, ma il timore che anche le dimensioni dei giochi potessero crescere proporzionalmente ha generato preoccupazione nella community.

Le recenti informazioni provenienti dal mercato giapponese, però, sembrano rassicurare i futuri acquirenti. Secondo quanto riportato, i file dei principali titoli di lancio per Nintendo Switch 2 manterranno dimensioni sorprendentemente contenute, in controtendenza rispetto ai mastodonti da 100+ GB che popolano le console concorrenti.

Mario Kart World, probabilmente il titolo più atteso del lancio, occuperà 23,4 GB, mentre Donkey Kong Bananza richiederà solo 10 GB di spazio. Ancora più contenute le dimensioni di Nintendo Classics: GameCube app (3,5 GB), Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (7,7 GB) e Kirby e la Terra Perduta – Nintendo Switch 2 Edition + Il Mondo Astrale (5,7 GB).

In un'era di giochi sempre più pesanti, Nintendo mantiene la sua filosofia di ottimizzazione.

Facendo un rapido calcolo, anche ipotizzando che il sistema operativo della nuova console occupi circa 6 GB (come accadeva nella Switch originale), un utente potrebbe acquistare tutti i titoli first-party disponibili al lancio e avere ancora a disposizione circa 200 GB di spazio libero. Un netto miglioramento rispetto alla situazione della prima Switch, dove il sistema operativo consumava una parte considerevole dei 32 GB totali.

Questa scelta di Nintendo di mantenere dimensioni relativamente contenute per i propri titoli riflette una filosofia di design che privilegia l'ottimizzazione e l'accessibilità rispetto alla corsa ai gigabyte che caratterizza altri sviluppatori. È anche un segnale importante per gli utenti che non dovranno necessariamente investire in costose schede di memoria aggiuntive fin dal primo giorno, come invece accaduto con il modello precedente.

Rimane da vedere, però, come si comporteranno gli sviluppatori terze parti, visto che Cyberpunk 2077 occuperà più di 60 GB e non si hanno ancora notizie in merito a Hogwarts: Legacy, Elden Ring e Street Fighter 6 (che verrà venduto nel formato Game Key Card).

Oltre all'incremento dello spazio di archiviazione, vari leak suggeriscono che anche la CPU della Switch 2 riceverà un significativo potenziamento, completando un quadro di evoluzione tecnica importante ma sempre nel solco della filosofia Nintendo: migliorare l'esperienza utente senza inseguire necessariamente le specifiche tecniche più estreme del mercato.