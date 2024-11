Nintendo Switch 2: confermata la retrocompatibilità con la libreria Switch

Nintendo ha annunciato ufficialmente che la futura console successiva a Nintendo Switch - chiamata per ora "Switch 2" - supporterà la retrocompatibilità con i giochi dell'attuale sistema. L'informazione è stata condivisa dal presidente Shintaro Furukawa durante un briefing aziendale a Tokyo.

Questa notizia rappresenta un importante passo avanti per Nintendo, confermando la volontà di mantenere la continuità con l'ecosistema Switch anche sulla prossima piattaforma, al contrario, invece, di quanto accaduto tra la generazione Wii e Switch. La retrocompatibilità permetterà, quindi, ai possessori della nuova console di accedere all'ampia libreria di titoli già disponibili per Switch, oltre che al servizio Nintendo Switch Online, senza dover acquistare nuovamente i giochi.

Nel documento completo del briefing, Nintendo sottolinea l'importanza di "sfruttare l'account Nintendo e trasferire la buona relazione costruita con oltre 100 milioni di utenti annuali di Switch al suo successore". Ciò suggerisce una strategia volta a fidelizzare la base utenti esistente.

La retrocompatibilità offre diversi vantaggi sia per Nintendo che per i consumatori:

Preserva il valore della libreria di giochi esistente

Facilita la transizione degli utenti verso la nuova piattaforma

Garantisce un ampio catalogo di titoli fin dal lancio

Mantiene attivo l'ecosistema Nintendo Switch Online

Sebbene i dettagli sulla nuova console siano ancora scarsi, questa conferma della retrocompatibilità fornisce un'importante indicazione sulle intenzioni di Nintendo per il futuro. L'azienda sembra puntare su una transizione graduale e user-friendly verso la prossima generazione di hardware, capitalizzando sul successo di Switch.

D'altra parte, le informazioni ufficiali su Nintendo Switch 2 sono ancora molto poche: la console dovrebbe venire annunciata nel corso dei prossimi mesi, con l'uscita sul mercato prevista per il 2025. Ciò che è chiaro è che l'azienda di Kyoto deve mettere il più possibile l'acceleratore, avendo subito negli ultimi mesi un notevole calo degli utili a causa proprio della mancanza della nuova console.

Per ora qualsiasi altra informazione rimane un mistero, tra cui l'estetica della nuova console, leakata più volte e in forme diverse. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori notizie ufficiali da Nintendo per scoprire cosa ha cucinato nel corso degli ultimi anni.