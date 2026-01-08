Nintendo ha finalmente rotto il ghiaccio cromatico di Switch 2 (acquistabile qui). Dopo il lancio avvenuto a giugno 2025 con i classici Joy-Con 2 azzurri e arancioni, la casa di Kyoto ha annunciato la prima colorazione alternativa per i controller della sua console di nuova generazione. Una mossa attesa dalla community, che con l'originale Nintendo Switch aveva visto decine di varianti cromatiche popolare gli scaffali dei negozi, e che ora segna l'inizio di quella che potrebbe diventare una vera e propria collezione anche per la seconda iterazione della piattaforma ibrida.

I nuovi Joy-Con 2 Light Purple (L) / Light Green (R) arriveranno sul mercato il 12 febbraio, introducendo una combinazione viola chiaro e verde chiaro che si distacca nettamente dalla palette di lancio. La confezione includerà anche le cinghie da polso coordinate, mantenendo la coerenza estetica che ha sempre caratterizzato gli accessori Nintendo.

Un dettaglio tecnico-estetico merita particolare attenzione per i più attenti ai dettagli: sostituendo i Joy-Con 2 originali con le nuove varianti cromatiche, le strisce azzurra e arancione posizionate rispettivamente sul lato interno sinistro e destro della console rimarranno visibili. Nintendo non ha ancora chiarito se fornirà un metodo ufficiale per sostituire questi elementi decorativi e garantire un abbinamento cromatico perfetto. Va comunque precisato che queste strisce risultano invisibili quando i controller sono agganciati alla console, rendendo la questione rilevante principalmente per chi predilige la modalità TV o da tavolo.

Dal lancio di giugno 2025, Switch 2 ha ricevuto diversi bundle con giochi come Mario Kart World e Pokémon Legends Z-A, ma nessuna variante estetica fino ad ora

La strategia di Nintendo con Switch 2 si è finora concentrata sui contenuti piuttosto che sul packaging. Mario Kart World ha accompagnato il day one con un bundle dedicato, mentre Pokémon Legends Z-A ha ricevuto lo stesso trattamento più avanti nel corso del 2025. Tuttavia, a differenza della prima Switch che ha visto edizioni speciali della console celebrare uscite importanti come The Legend of Zelda o Animal Crossing, la seconda generazione non aveva ancora ricevuto alcuna variante estetica hardware.

Per chi ha vissuto l'epoca di Nintendo Switch originale, il lancio di queste nuove colorazioni rappresenta solo l'inizio. La console ibrida di prima generazione ha visto decine di Joy-Con in colorazioni diverse popolare il mercato, spaziando dalle tinte pastello a quelle neon, passando per edizioni speciali legate a franchise specifici. Parallelamente, le varianti della console stessa si sono moltiplicate, trasformando Switch in un vero e proprio oggetto da collezione oltre che in piattaforma di gioco.