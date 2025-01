Nintendo Switch 2 viene mostrata tramite una replica al CES, ecco come sarà

Un produttore di accessori sta mostrando al CES di Las Vegas quella che afferma essere una replica accurata della console Nintendo Switch 2 non ancora annunciata. Gli ospiti invitati possono tenere in mano la replica e farsi, quindi, un'idea di come sarà la presunta "Switch 2". Il modello viene utilizzato per mostrare gli accessori che Genki ha pianificato per il successore di Nintendo Switch, tra cui controller e una docking station.

Secondo la pubblicazione tedesca Netzwelt, che ha potuto provare la replica, la Switch 2 risulta significativamente più grande da impugnare: i Joy-Con sarebbero spostati lateralmente anziché inseriti dall'alto, presumibilmente per consentire un attacco magnetico. Inoltre, il Joy-Con destro presenterebbe un pulsante aggiuntivo non etichettato rispetto al predecessore.

Come sappiamo, Nintendo non ha ancora confermato niente a riguardo di Switch 2, ma in compenso ha confermato i piani per farlo durante l'attuale anno fiscale, che termina a marzo 2025. Ciò non ha impedito il diffondersi di presunte fughe di notizie nelle ultime settimane, con svariate informazioni differenti che sono state trapelate su hardware e design della console.

Diversi produttori di custodie hanno recentemente pubblicato quelle che affermano essere custodie per la prossima console Nintendo, rivelando alcuni dettagli sulla forma del sistema. Le fughe di notizie più significative includono:

Immagini che mostrano un design simile all'attuale console

Presunte foto dei componenti hardware interni

Immagini dei Joy-Con, che sarebbero leggermente più grandi e con connessione magnetica

Un'immagine del presunto dock, che richiederebbe un caricabatterie più potente da 60W

Se autentiche, queste informazioni sembrano confermare le precedenti voci sulle specifiche hardware, suggerendo che la nuova console sarà nuovamente alimentata da hardware Nvidia. Ovviamente, però, fino all'annuncio ufficiale di Nintendo, tutte queste indiscrezioni rimangono non confermate.