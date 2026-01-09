Il catalogo GameCube di Nintendo Switch Online si arricchisce di un nuovo capitolo strategico di peso: Fire Emblem: Path of Radiance è ora disponibile per gli abbonati al servizio in possesso di Switch 2, portando a otto il totale dei titoli della console viola accessibili sulla piattaforma. L'arrivo di questo SRPG del 2005, particolarmente apprezzato dalla community per la sua narrazione matura e il sistema di permadeath, rappresenta un'aggiunta significativa per chi cerca esperienze tattiche classiche nel formato moderno.

Path of Radiance si distingue nel panorama della serie per la sua ambientazione che ruota attorno al conflitto tra beorc, gli esseri umani, e laguz, creature metà umane metà animali. Il gameplay mantiene intatte le meccaniche strategiche a turni che hanno reso celebre il franchise, con l'aggiunta di cutscene doppiате e mappe in 3D che all'epoca rappresentavano un salto generazionale rispetto ai precedenti capitoli per Game Boy Advance. Il brutale sistema di combattimento permanente, dove ogni unità caduta in battaglia viene persa definitivamente, rimane il cuore pulsante dell'esperienza, richiedendo pianificazione meticolosa e decisioni tattiche ponderate.

Con questa aggiunta, la lineup GameCube su Switch Online comprende ora otto titoli: Chibi-Robo, Fire Emblem: Path of Radiance, F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker, Luigi's Mansion, Soulcalibur II, Super Mario Strikes e Wario World. Si tratta di una selezione che spazia tra generi diversi, dal racing futuristico all'action-adventure, passando per picchiaduro e platform sperimentali.

Il catalogo GameCube di Switch Online raggiungerà quota undici titoli con l'arrivo confermato di Super Mario Sunshine, Pokémon XD: Gale of Darkness e Pokémon Colosseum

Nintendo ha già confermato ufficialmente che Super Mario Sunshine, Pokémon XD: Gale of Darkness e Pokémon Colosseum si aggiungeranno al servizio nei prossimi mesi, sebbene non siano state comunicate finestre di rilascio precise. L'arrivo dei due titoli Pokémon per GameCube rappresenterà un momento particolarmente atteso dai fan della serie, considerando che si tratta di spin-off tridimensionali mai riproposti su piattaforme successive.

L'accesso ai giochi GameCube resta limitato agli utenti Switch 2 abbonati al Nintendo Switch Online + Expansion Pass, il tier premium del servizio che include anche i cataloghi Nintendo 64, Game Boy Advance e Sega Mega Drive/Genesis. Il costo dell'abbonamento annuale si attesta a 39,99 euro per il mercato europeo, Italia inclusa.