Nintendo Switch 2: data e prezzo annunciati

Nintendo Switch 2 uscirà il 5 giugno 2025 al prezzo di 469,99 euro o a 510 euro con il bundle che comprende anche Mario Kart World. La nuova piattaforma segna un'evoluzione significativa rispetto al modello precedente, introducendo innovazioni tecniche e funzionali che promettono di ridefinire l'esperienza di gioco portatile. Nonostante l'entusiasmo generato dall'annuncio, Nintendo mantiene ancora riservate alcune informazioni cruciali, come il prezzo di lancio, elemento che gli appassionati attendono con particolare interesse.

Innovazioni tecnologiche e continuità ludica

Al centro delle novità hardware troviamo uno schermo LCD full HD da 7.9 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, un significativo passo avanti rispetto al display del modello originale. Questa caratteristica promette un'esperienza visiva più fluida e dettagliata, particolarmente apprezzabile nei titoli che richiedono precisione e reattività. I joy-con magnetici rappresentano un'altra evoluzione interessante: oltre a un sistema di aggancio migliorato, questi controller potranno essere utilizzati anche come mouse, ampliando le possibilità di interazione con i giochi.

La retrocompatibilità è stata una priorità per Nintendo, con la conferma che quasi tutti i titoli della libreria Switch originale saranno giocabili sulla nuova console. Non si tratta solo di preservare l'accesso ai giochi già acquistati, ma in alcuni casi di migliorarne l'esperienza. Capolavori come The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom riceveranno infatti aggiornamenti che ne potenzieranno la grafica e il framerate (acquistando un upgrade pack da un prezzo non comunicato), sfruttando le capacità superiori dell'hardware di nuova generazione.

Tra le funzionalità più attese c'è l'introduzione della chat in-game nativa, un elemento che risponde alle richieste della community dopo anni di soluzioni alternative considerate poco pratiche. Questo miglioramento, insieme ad altre funzionalità sociali non ancora completamente rivelate, suggerisce una maggiore attenzione di Nintendo verso l'esperienza di gioco condivisa e multigiocatore.

Mario Kart World è stato scelto come titolo di lancio principale, una mossa strategica che punta sul richiamo di una delle serie più popolari del catalogo Nintendo. La scelta non sorprende, considerando come Mario Kart 8 Deluxe sia diventato il gioco più venduto per Switch con oltre 60 milioni di copie distribuite. Il nuovo capitolo della serie di corse arcade promette di sfruttare appieno le potenzialità tecniche della nuova console.

Con il lancio ancora distante diversi mesi, Nintendo ha tempo per rivelare gradualmente ulteriori dettagli sulla console e sul suo catalogo iniziale di giochi. Gli analisti prevedono che informazioni sul prezzo e sulle specifiche tecniche complete verranno probabilmente svelate in occasione di eventi dedicati nei mesi precedenti al lancio. La strategia comunicativa dell'azienda sembra orientata a mantenere alto l'interesse attraverso un flusso costante di novità, bilanciando la continuità con il passato e l'introduzione di elementi innovativi.