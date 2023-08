State per andare in vacanza e siete alla ricerca di nuovi giochi che vi accompagnino mentre siete in viaggio o sotto l’ombrellone? In tal caso site nel posto giusto, dato che in questo articolo vi proporremo una selezione di titoli per Nintendo Switch perfetti per essere giocati durante le ferie, sia perché si prestano perfettamente al mood estivo sia perché sono adatti per dare vita a tornei e competizioni con familiari e amici.

Dai party game agli action, passando per puzzle game e mondi open world, abbiamo scelto titoli di generi differenti, così da andare incontro a qualsiasi gusto. Inoltre, anche le fasce di prezzo vanno dai 30,00€ in su, così da permettere anche a chi ha un budget ridotto di portarsi a casa qualche gioco senza dover spendere i classici 60,00€ richiesti per i titoli Tripla A di Nintendo.

Di seguito troverete, dunque, un comodo indice dove potrete trovare a colpo d’occhio i titoli che più vi interessano, così da essere rimandati direttamente a una breve descrizione del gioco e agli store in cui acquistarlo a un prezzo più conveniente. A tal proposito abbiamo scelto di mettere in prima linea Amazon, visto che se siete clienti Prime potrete usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, dei vostri ordini; se invece non siete iscritti al servizio vi consigliamo di prenderlo in considerazione, dato che i primi 30 giorni sono completamente gratis.

Prima di passare alla lista vi invitiamo anche a iscrivervi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, ovvero il luogo ideale dove ricevere prontamente informazioni relative a tutte le migliori offerte in corso sui vari store, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech, Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Mario Party Superstars | Il party game perfetto per tutta la famiglia

Il primo titolo che vi proponiamo è Mario Party Superstars, un party game perfetto per tutti gli amanti dell’idraulico più famoso di sempre e per le famiglie composte da grandi e piccini. Questo gioco, infatti, combina elementi classici dei giochi Mario Party, selezionando una raccolta di 5 giochi da tavolo tratti dai titoli precedenti della serie e reinventandoli per offrire una rinnovata esperienza di gioco. I giocatori si sfidano a turno, muovendosi lungo i percorsi della scacchiera e cercando di raccogliere il maggior numero possibile di stelle, affrontando minigiochi frenetici e spassosi lungo il percorso. Inoltre, le modalità online e offline vi permetteranno di divertirvi insieme ad amici e giocatori di tutto il mondo, raddoppiando così il divertimento.

Vedi su Amazon

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom | Per chi cerca un’avventura per tutta l’estate

Non potevano non includere The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom in questa lista: l’ultimo e recentissimo capitolo della saga Nintendo è già entrato nel cuore di milioni di giocatori in tutto il mondo, e rappresenta anche un titolo perfetto da giocare sotto l’ombrellone, in viaggio e oltre, dato che probabilmente vi accompagnerà per tutta l’estate. Vi immergerete, infatti, nel regno di Hyrule, visitando un vastissimo mondo open world e aiutando Link a trovare la principessa Zelda e sconfiggere ancora una volta l’entità malvagia che minaccia la pace degli abitanti. Inoltre, avrete ancora più libertà rispetto a Breath of the Wild: grazie ai nuovi poteri potrete costruire e combinare oggetti per dare vita a mezzi di trasporto, armi e scudi, oltre che raggiungere isole nel cielo e visitare grotte sotterranee.

Vedi su Amazon

Spongebob SquarePants Cosmic Shake | L’alternativa economica e divertente

Cosa c’è di più estivo che un’avventura ambientata letteralmente sotto al mare? In Spongebob SquarePants Cosmic Shake, il gioco più recente che vede come protagonista l’iconica spugna marina, dovrete aiutare Spongebob e i suoi amici a ripristinare l’ordine a Bikini Bottom, dopo che per errore tutti gli abitanti vengono trasportati in altri multiversi. Esplorerete, quindi, tanti mondi diversi e originali, con un gameplay che alterna platform e combattimenti sfruttando diverse abilità come il karate e l’immancabile retino per catturare le meduse. L’opera rappresenta la scelta perfetta per chi desidera un’alternativa più economica rispetto ai 69,99€ classici richiesti per i Tripla A Nintendo, ma al contempo vuole immergersi in un’avventura divertente.

Vedi su Amazon

Pikmin 4 | Per chi vuole un mix di azione e strategia

Pikmin 4 è un titolo che sprizza estate da tutti i pori, dato che sarete a comando di un esercito di piccoli esserini alieni che assomigliano a delle piante, tanto da riprodursi tramite i fiori e avere una fogliolina sulla testa. Con un mix di strategia e puzzle dovrete superare tutti gli ostacoli che si presenteranno lungo il vostro cammino, aiutando un gruppo di avventurieri spaziali rimasto bloccato su uno strano e remoto pianeta a tornare a casa. La grafica di Pikmin 4 è a dir poco adorabile, e rispetto ai capitoli precedenti della saga ora potrete contare sul supporto di Occin, un cane capace di abbattere gli ostacoli, trascinare oggetti pesanti e trasportare voi e un’intera squadra di Pikmin sulla sua schiena.

Vedi su Amazon

Animal Crossing: New Horizons | Per chi desidera un’esperienza rilassante

Animal Crossing: New Horizons è uno dei titoli che ha riscosso più successo in assoluto su Nintendo Switch e si presta perfettamente per essere giocato durante le vacanze, dato che è un’esperienza rilassante e completamente personalizzabile. Potrete, infatti, creare la vostra personale isola a vostro piacimento, divertendovi a costruire case, negozi, decorazioni, ospitando anche degli adorabili villager dall’aspetto di animali antropomorfi. New Horizons vi garantirà centinaia di ore di intrattenimento, e dato che la community è enorme potrete anche esplorare le isole degli altri giocatori, partecipando ad attività insieme e scambiandovi creazioni e design.

Vedi su Amazon

51 Worldwide Games | I giochi da tavolo classici in formato digitale

Un altro titolo perfetto da giocare con familiari e amici, sostituendo i tradizionali giochi di carte come briscola e scala 40, è 51 Worldwide Games: come intuibile dal titolo si tratta di una collezione di ben 51 classici giochi da tavolo di tutto il mondo, da scacchi a forza 4, passando per giochi giapponesi come hanafuda e shogi e tanti tanti altri. L’aspetto interessante di questo titolo è che sfrutta al massimo le potenzialità della Switch, utilizzando sia lo schermo che i Joy-Con in vari modi per rendere l’esperienza di gioco realistica senza bisogno di acquistare accessori a parte.

Vedi su Amazon

Go Vacation | Per chi vuole sentirsi sempre in vacanza

Infine, nella lista dei titoli da giocare durante le vacanze non possiamo non includere un gioco che si chiama letteralmente Go Vacation. Il vostro salotto sarà, infatti, trasformato in una destinazione di vacanza per tutta la famiglia, dato che il gioco è ambientato in un’isola delle Hawaii dove avrete a disposizione 50 attività diverse, dalle simulazione sportive alle sfide di ballo, a cui prendere parte in modalità single o multiplayer. Dovrete, quindi, esplorare la mappa e i suoi quattro resort, giocando da soli contro il computer o sfidando fino a tre amici.

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!