Solo qualche giorno fa Nintendo Switch ha compiuto sei anni di vita, e giusto in questo periodo stanno iniziando a riaffiorare una sequela di rumor riguardo a quella che sarebbe la prossima console di casa Nintendo. Ad oggi, però, non c’è ancora nulla di ufficiale, e Switch continua non solo a vendere benissimo, ma anche a sfornare tutta una serie di videogiochi che riescono ad incuriosire potentemente i tantissimi possessori della console ibrida.

Tra tutte le prossime uscite importanti in arrivo nell’arco dei prossimi mesi, Nintendo Switch vedrà allargare la propria ludoteca con grandi e attesissime esperienze come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Pikmin 4; ma non solo. In mezzo a questi colossi c’è anche No Paper!, un nuovo titolo giapponese che va giocato inserendo un Joy-Con all’interno di un rotolo di carta igienica.

Ebbene sì, avete letto bene, per giocare a questo folle e nuovissimo titolo esclusivo per Nintendo Switch dovrete armarvi di un rotolo di carta igienica. No Paper! infatti, si basa tutto sul sensore di movimento presente all’interno di tutti i Joy-Con di Switch, e vi richiederà di risolvere una serie di puzzle per procedere in queste folle avventura a enigmi. Lo scopo del titolo, per l’appunto, è quello di far arrivare un rotolo di carta igienica al personaggino che sta espletando i suoi bisogni fisiologici.

Sebbene No Paper! sia già stato rilasciato in territorio nipponico, al momento non è ancora chiaro se questa folle e geniale esperienza arriverà mai anche in occidente. Se vi siete follemente innamorati di questo gioco, però, sappiate che è sempre possibile creare un account giapponese e così accedere a tutti i titoli presenti esclusivamente nella versione nipponica dell’eShop di Switch.

