Nintendo Switch: svelate le dimensioni di molti titoli in uscita

Sono finalmente emerse le dimensioni di molti titoli prossimamente in arrivo su Nintendo Switch come, ad esempio, Assassin’s Creed: The Rebel Collection.

Come ben sapranno i numerosi possessori di Nintendo Switch, uno dei problemi più ricorrenti è spesso quello relativo alla memoria disponibile sulla console che, a meno di memorie espandibili particolarmente capienti, si rivela spesso e volentieri fin troppo ridotta. Sarà quindi di interesse a molti venire a conoscenza prima del previsto delle dimensioni di alcuni dei titoli prossimamente in arrivo sulla piccola console ibrida di Nintendo come, ad esempio, dell’intrigante New Super Lucky’s Tale e dell’interessante Assassin’s Creed: The Rebel Collection che, poco sorprendentemente, fa la voce del leone sotto tale aspetto. Leggi anche: Leggi anche: Call of Duty Modern Warfare, The Outer Worlds e Gears 5 tra i candidati ai Golden Joystick Awards 2019 Ecco quindi la lista completa, dal titolo più pesante a quello più leggero: Assassin’s Creed: The Rebel Collection – 11.8GB

– 11.8GB Earthfall: Alien Horde – 9.0GB

– 9.0GB New Super Lucky’s Tale – 7.6GB

– 7.6GB Agony – 7.6GB

– 7.6GB Sky Gamblers: Storm Raiders 2 – 3.4GB

– 3.4GB Ships – 2.6GB

– 2.6GB Otokomizu – 1.6GB

– 1.6GB Yaga – 1.5GB

– 1.5GB Widget Satchel – 1.4GB

– 1.4GB The Mims Beginning – 1.0GB

– 1.0GB Spirit Roots – 831MB

– 831MB Juicy Realm – 637MB

– 637MB Squidgies Takeover – 552MB

– 552MB Spaceland – 537MB

– 537MB Perseverance – 513MB

– 513MB Harvest Moon: Mad Dash – 474MB

– 474MB Mononoke Slashdown – 397MB

– 397MB Windmill Kings – 123MB

– 123MB Polyroll – 110MB

– 110MB Door Kickers: Action Squad – 105MB A svelare queste informazioni sono stati direttamente gli eShop americani, europei e giapponesi di Nintendo Switch e, di conseguenza, si tratta di dati decisamente affidabili. Che ne pensate di questa notizia e delle dimensioni emerse dai vari eShop? Sono secondo voi in linea con quanto vi aspettavate o avete invece riscontrato qualche discrepanza in particolare? Nella lista c’è qualche titolo che ha catturato il vostro interesse? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti! Non avete ancora recuperato l’ottima console di Nintendo? Fatelo ora comodamente ad un ottimo prezzo a questo indirizzo! Se possedete invece già Nintendo Switch Lite e volete proteggerla al meglio questa cover fa proprio per voi.