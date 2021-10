Nintendo Switch: giochi del N64 accolti da una valanga di critiche

L’arrivo dei giochi per Nintendo 64 su Nintendo Switch fu un annuncio accolto con grande entusiasmo da parte dei possessori della console ibrida di Nintendo. Anche se l’aggiunta va ad aumentare il costo del servizio online di Switch, una grossa fetta di fan si è sempre detta disposta a pagare di più per poter rivivere i grandi capolavori della console a 64 bit.

La nuova espansione per il Nintendo Switch Online Service con i giochi Nintendo 64 è stata resa disponibile oggi, e i primi giocatori che hanno testato i titoli si sono accorti che il tutto non sta funzionando come speravano.

Una delle prime criticità segnalate da molti giocatori riguarda la mappatura dei comandi del tridente del Nintendo 64 sui Joy-Con di Switch non proprio convincente. Molti altri utenti, invece, segnalano un’emulazione scarsa dei titoli proposti, definendola decisamente inferiore rispetto alle controparti originali.

Looks like there are fog and transparency issues with the Switch emulation solution (which seems to be based on the 3D All Stars emulator). Looks like it doesn’t quite work well with all games yet. Not great. https://t.co/wxpYk1ADH2

— John Linneman (@dark1x) October 26, 2021