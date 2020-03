Nintendo Switch Lite: la versione Corallo è andata a ruba in Giappone

Nintendo Switch Lite è ormai in commercio da diverso tempo e sta riscuotendo un discreto successo. Nonostante la console perda il senso dello “switch” e che quindi risulti solo ed esclusivamente portatile, ancora tutt’oggi riesce a vendere considerando due punti fondamentali: Ovviamente il prezzo più accessibile e la variazione dei colori. Ad oggi esisto tre varianti: grigio, turchese e giallo ma, come vi abbiamo fatto sapere diverse settimana fa, se ne aggiungerà un’altra di colore corallo.

Già disponibile in Giappone dallo scorso 20 marzo in concomitanza con l’uscita di Animal Crossing New Horizons, da noi verrà rilasciata il prossimo 24 aprile. Attualmente si è venuto a sapere che i rivenditori del Sol Levante siano ad ora sprovvisti di tale variante, testimoniando quindi un sold-out totale in sole 48 ore dalla messa in vendita. C’è da considerare però una cosa, a causa dell’epidemia dovuta dal Covid-19 non è ben chiaro quante unità siano state distribuite e non esiste un dato specifico a riguardo. Rimane comunque un risultato a dir poco straordinario.

A spingere le vendite di Nintendo Switch Lite Coral è stato sicuramente grazie anche all’uscita di Animal Crossing New Horizons apprezzato sia dal pubblico che dalla critica vendendo un numero incredibile di unità fisiche in tutto il mondo. Ricordiamo infine che il prezzo in Italia della console si aggira intorno ai 219€, quindi presumiamo che anche la nuova colorazione costi la stessa cifra, i preordini sono già aperti e, come successo già in Giappone, stanno andando a ruba.

Cosa ne pensate di questa notizia? Avete prenotato anche voi la colorazione corallo? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti la console di Nintendo.