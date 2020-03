Nintendo Switch Lite: il nuovo colore Coral arriverà anche in Italia, ecco quando

Diverse settimane fa, se ricordate, Nintendo aveva annunciato per il mercato giapponese una nuova colorazione per Nintendo Switch Lite. In queste ore la casa nipponica ha fatto sapere che il nuovo colore Coral verrà proposta anche in Italia a partire dal 24 aprile. Questa si aggiunge alle altre tre già disponibili grigio, turchese e giallo. Una notizia a dir poco rassicurante per tutti quelli che stavano attendendo questa particolare versione in quanto non dovranno aspettare poi così tanto tempo.

Non si sanno ancora quando verranno aperti i preorder per la nuova colorazione. La nuova Nintendo Switch Lite Coral si presenta con una bella tonalità di rosa accattivante. In Giappone probabilmente è stata proposta per accompagnare l’uscita di Animal Crossing New Horizons in uscita proprio lo stesso giorno, vale a dire il 20 marzo. Nel Sol Levante verrà venduta a 19,980 Yen circa 170€. Non siamo in grado ad oggi di dirvi però quanto costerà in Italia. Ecco qui di seguito il comunicato ufficiale.

Questo splendido #NintendoSwitchLite corallo arriva in Europa il 24 aprile! pic.twitter.com/QIFLvULQYS — Nintendo Italia (@NintendoItalia) March 11, 2020

Ricordiamo che la console esclusivamente portatile è disponibile a partire dallo scorso 20 settembre al prezzo di 219,99€. La console, stando a quanto dichiarato da Nintendo stessa, è stata realizzata con lo scopo di affiancare il modello base, senza però sostituirlo, ma offrendo così un’alternativa decisamente più economica.

Vi piace questo nuovo colore proposto? Siete contenti che sia stato confermato anche per il nostro mercato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità videoludiche.