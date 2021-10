Nintendo Switch modello OLED ha uno schermo troppo fragile?

Oltre alle performance tecniche, un aspetto molto importante di Nintendo Switch modello OLED è sicuramente la durata e la resistenza dei materiali. In attesa di trovare online dei test più approfonditi sulla scocca e sui materiali di costruzione, il primo, vero affidabile test riguardante lo schermo ha svelato al mondo la fragilità dello schermo. E conferma, ovviamente, come la pellicola pre-applicata sia in realtà una protezione minima, necessaria per evitare il minimo graffio.

Questo test è stato effettuato da un utente YouTube che si occupa appunto di provare la resistenza dei vari oggetti elettronici che abbiamo in casa. Nel caso specifico di Nintendo Switch Modello OLED quello che è emerso è uno schermo fin troppo fragile. Nel video, che trovate poco più in basso, JerryRigEverything ci mostra come il display si possa graffiare in maniera irreparabile già al livello 2 della scala di durezza.

Il test ha preso come riferimento la Scala di Mohs, che come riporta Wikipedia si tratta di un criterio empirico per la valutazione della durezza dei materiali. Pur non essendo uno standard a livello ufficiale, il mineralogista tedesco Friederich Mohs l’ha ideata nel 1821 ed è ancora oggi utilizzatissima per i test. La scala va da 1 a 10 e come dimostrato nel video, già al secondo livello lo schermo del modello OLED di Nintendo Switch comincia a graffiarsi. Questo significa che pur non agendo direttamente con un cacciavite come nel filmato, ad esempio, ci possono essere dei rischi anche solo durante il trasporto della console.

Ovviamente ci sono alcune precauzioni da prendere per evitare di rovinare la versione OLED di Nintendo Switch. Il primo è di non rimuovere in alcun modo la pellicola anti-scattering, visto che è quasi fusa nello schermo, un po’ come accade per i parabrezza delle auto. Il secondo è di dotarvi di una pellicola in vetro temperato: ce ne sono diverse sul mercato, in grado di assicurare una buona protezione allo schermo. Il terzo è quello più ovvio, ma comunque più importante: non fate cadere la console, non trasportatela dove ci sono chiavi o oggetti metallici come monete o coltellini e così via. Con queste piccole precauzioni, lo schermo dovrebbe restare al sicuro.