Nintendo Switch OLED a un prezzo STRACCIATO! La paghi solo 280€

Realizzate i vostri sogni da gamer con la console Nintendo Switch OLED, ora in offerta speciale su eBay.

Nintendo Switch OLED, chi dovrebbe acquistarla?

Per gli amanti del gaming in cerca di un'esperienza vivida e coinvolgente, la nuovissima Nintendo Switch OLED con un display da 7 pollici è la scelta ideale. Grazie al suo esclusivo pannello OLED, i colori si presentano più vibranti e il contrasto più elevato, regalando un'esperienza visiva senza precedenti sia in modalità da tavolo che portatile.

Questo modello, con la sua elegante colorazione bianca, è perfetto non solo per gli appassionati di videogiochi, ma anche per coloro che cercano un intrattenimento versatile "dove, quando e con chi vuoi". Dotata di altoparlanti stereo per un audio di qualità e di una memoria interna da 64GB, questa console è stata progettata per accompagnarvi ovunque. Inoltre, se cercate una connessione stabile durante le sfide online, la porta LAN integrata nella dock sarà la vostra migliore alleata.

La console Nintendo Switch OLED è dotata di funzionalità ottimizzate e una generosa memoria interna da 64GB, rendendola la scelta ideale per tutti gli appassionati di videogiochi Nintendo.

Attenzione: Inserite il codice sconto CASA24 in fase di checkout per ottenere lo sconto aggiuntivo del 10%!

Vedi offerta su eBay

