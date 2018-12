Nintendo Switch Online punta a essere un servizio unico, diverso dagli altri

Quest’anno Nintendo ha rilasciato il suo servizio online con sottoscrizione per Nintendo Switch. Per una modica cifra, il servizio permette di giocare online e dà accesso a una libreria di opere NES. Pare però che molti fan non siano soddisfatti dell’offerta, sia in termini del servizio in sé e per sé, sia per quanto riguarda il catalogo dei giochi NES.

Se vi aspettate che Nintendo cambi la struttura e inizi a proporre un sistema simile a quello del PS Plus o del Xbox Live Gold, fareste meglio a preoccuparvi di altro. Recentemente, il presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aime ha affermato che Nintendo Switch Online non punta a copiare le altre compagnie.

“Per quanto riguarda il catalogo di giochi, abbiamo detto in precedenza che il nostro focus ora come ora è sul contenuto NES. Questo è ciò su cui continueremo a puntare. Siamo sempre alla ricerca di modi per rendere la sottoscrizione interessante per gli utenti, quindi continuate a rimanere aggiornati in merito per vedere come si evolverà il tutto. Nintendo è una compagnia orgogliosa di se stessa e del suo operato, quindi non aspettatevi che copi quello che fanno altri. Vogliamo offrire caratteristiche uniche che i giocatori non si aspettano.”

Fils-Aime parla chiaro e noi non possiamo fare altro se non sperare che il futuro di Nintendo Switch Online sia roseo e soddisfacente per i consumatori: sicuramente Nintendo ha le capacità per rendere il proprio servizio il migliore in circolazione. Voi siete iscritti? Cosa ne pensate?