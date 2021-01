Nintendo Switch Pro: 4K e schermo OLED, sono queste le novità?

Nintendo Switch Pro, vociferata nuova console mid-gen di casa Nintendo (di cui si parla da parecchio tempo) e data per certa dagli analisti entro la fine di quest’anno, avrà delle caratteristiche davvero interessanti e capaci di far gola ai già possessori di Nintendo Switch; almeno stando ai dettagli svelati da un rumour. Le interessanti caratteristiche, pubblicate su ResetEra, giungono da SciresM, affidabile dataminer. Ma bando alle ciance e approfondiamo insieme i dettagli trapelati dal rumour!

A quanto pare, la versione Pro di Nintendo Switch (nota secondo il rumour con il nome in codice Aula) monterà un SoC Tegra X1+, variazione di Tegra x1 conosciuta con il nome in codice “Mariko”. I vantaggi di tale SoC riguardano un miglior sistema di gestione delle temperature e del consumo energetico e, quindi, anche di una migliore dissipazione che porterebbe la console ad essere sempre performante e fresca allo stesso tempo.

Ma le golose caratteristiche non finiscono di certo qui: oltre a confermare il supporto handheld e la risoluzione 4K, SciresM ha affermato che la console mid-gen sarà dotata di uno schermo OLED e di un chip Realtek per l’Ultra HD che, ovviamente, verrà inserito all’interno della nuova dock progettata per Nintendo Switch Pro. Per ricapitolare, la mid-gen targata Nintendo offrirà un SoC performante e con un’ottimo sistema di gestione del calore e del consumo energetico, uno schermo sicuramente migliore e con un’ottima rappresentazione dei colori e il supporto al 4K attraverso il dock.

Vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze perché Nintendo, al momento in cui scriviamo, non ha confermato o smentito il rumour sopracitato. Cosa ne pensate dei vociferati dettagli della versione Pro di Nintendo Switch? Argomentate nei commenti!