Nintendo Switch Pro: immagine fa impazzire i fan, svelato il design del nuovo modello?

È passata un’intera settimana, ma non abbiamo ancora ricevuto le tanto attese prime informazioni ufficiali su Nintendo Switch Pro. I vari rumor hanno parlato insistentemente per giorni interi, lasciando passare il pensiero che il nuovo modello della console ibrida Nintendo potesse davvero presentarsi da un momento all’altro. Sappiamo che ci sarà un Nintendo Direct il 15 giugno e che sarà tutto incentrato sui giochi, ma quale sarà nel concreto il destino di Switch Pro?

Tra leak e rumor, qualche istante fa in rete è apparsa una prima immagine di quello che potrebbe essere il design di Nintendo Switch Pro. Sono bastati pochi minuti per far si che i tanti appassionati del mondo Nintendo si accorgessero di questo improvviso leak e cominciassero ad analizzare minuziosamente l’immagine. Il tutto è stato postato su Reddit, ma non sappiamo di preciso la fonte al momento, e nemmeno se il tutto sia un render 3D o meno.

Come possiamo vedere dall’immagine che sta girando, il fantomatico nuovo modello di Switch si presenta con uno schermo decisamente più ampio (come i rumor hanno più volte anticipato), e con una nuova Dock Station che lascerebbe la console a schermo libero. Abbiamo anche una porzione di visuale su uno dei Joy-Con, che sembra essere praticamente identico a quelli che Nintendo ha proposto nel modello uscito nel 2017.

Not sure if this is a photo or a render (and by render we mean a mix of both photo and cg as well) Thoughts? pic.twitter.com/CsD2JKXzP4 — LeakyPandy (@LeakyPandy) June 4, 2021

Sotto i commenti dei vari post che stanno riportando questa immagine, i fan sembrano quasi tutti certi della dubbia provenienza di questa immagine. In molti stanno facendo notare, per esempio, come lo schermo OLED non rifletta nulla, e di come i carrelli laterali in cui vanno inseriti i Joy-Con sembrano essere troppo corti in confronto alla lunghezza del nuovo schermo portatile. Insomma, sono senz’altro giorni caldi per Nintendo Switch Pro che, per ora, non sembra essere nulla di ufficiale.