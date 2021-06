Nintendo Switch Pro non è ancora realtà, ma Wii U Pro sì!

Sono giorni di fuoco quelli attuali per quanto riguarda la community appassionata di Nintendo. Dopo la valanga di rumor a cui abbiamo assistito nei mesi scorsi, improvvisamente ad un passo dall’E3 2021 sembra essere emersa la possibilità di assistere all’imminente annuncio di Nintendo Switch Pro. Al momento tutto tace, e non abbiamo ancora alcuna informazione ufficiale a riguardo, ma c’è un fan che ha deciso di creare un vero e proprio mostro di Frankenstein in versione console Nintendo.

Un appassionato conosciuto online con il nickname ‘Orlandots’, ha pubblicato su Reddit alcune foto di un suo progetto, ovvero trasformare un Nintendo Wii U in un Wii U Pro. Il creatore definisce la sua opera come un bellissimo mostro. Il progetto fan-made vede nella parte frontale della console ben quattro porte per controller GameCube. Sotto la scocca, invece, l’autore di questa modifica ha inserito al proprio Wii U Pro un SSD interno così da espandere la memoria, di base da 32 GB.

Il lavoro portato a termine da questo appassionato è davvero fantastico, e da un nuovo design ad una delle più sfortunate console della storia recente di Nintendo. Wii U, infatti, non è riuscito ad entrare nei cuori degli appassionati per molteplici motivi. La situazione è stata scongiurata con Nintendo Switch, che si appresta invece ad essere una delle macchine da gioco della compagnia giapponese più amate.

L’attesa per la conferma dell’esistenza di Nintendo Switch Pro sembra aver ispirato questo utente, ma di strambe ed affascinanti mod fan-made sulle storiche console se ne vedono parecchie, come per esempio il Game Boy classico gigante creato diverso tempo fa da un altro appassionato della grande N di Kyoto.