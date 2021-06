Nintendo Switch Pro salta il 2021? Nuovi indizi dagli accessori

Gli ultimi mesi sono stati parecchio turbolenti per quanto riguarda Nintendo Switch Pro. Ad oggi non abbiamo ancora alcuna ufficialità, ma le voci di corridoio non demordono e si fanno sempre parecchio insistenti. Molti appassionati si aspettavano una prima menzione alla nuova console durante il Nintendo Direct dell’E3, ma in quell’occasione la compagnia di Kyoto ha preferito concentrarsi solamente sui giochi in arrivo prossimamente, lasciando una coltre di mistero attorno all’esistenza di Switch Pro.

Il nuovo indizio arriva da un produttore di accessori per la console ibrida Nintendo che risiede in Cina. Non è la prima volta che i produttori lasciano cadere possibili indizi sul futuro di Switch, e già in passato abbiamo avuto alcune “soffiate” su quella che sembra essere l’architettura di Nintendo Switch Pro, al momento ancora mai confermata in vita ufficiale. Oggi, però, quel che viene sottolineato dal produttore di accessori è il possibile periodo di lancio della nuova versione della console ibrida.

Come fa notare anche un utente su Reddit, di recente è apparsa su Twitter una possibile novità riguardo a Nintendo Switch Pro, dove l’account SwitchUp sottolinea come il nuovo modello della console Nintendo non uscirà nel 2021 come in molti dicevano tempo addietro, ma stando ad un non meglio specificato produttore di accessori cinese Switch Pro dovrebbe debuttare sul mercato nel 2022.

No Switch Pro in 2021. Reliable peripheral manufacturing source from China; working on products to be adapted for it. Says they’ve been told 2022 global market release. Let’s hope it’s wrong :/ — SwitchUp (@SwitchUpG) June 25, 2021

Come al solito, parliamo di mere speculazioni, con lo stesso account Twitter che spera che il produttore di accessori cinese possa sbagliarsi. Nel frattempo noi non possiamo fare altro che consigliarvi di prendere tali informazioni con le dovute attenzioni, almeno fino al momento in cui Nintendo si decida ad annunciare in via ufficiale il proprio chiacchieratissimo nuovo modello di Switch.