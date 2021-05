Nintendo Switch Pro sembra essere imminente, emerge il possibile mese d’uscita

Dopo i numerosi rumor emersi negli scorsi mesi, in molti si aspettano l’annuncio del nuovo modello Nintendo Switch Pro in tempi brevi, magari proprio durante un Direct nel bel mezzo del periodo E3. C’è grande fermento per i nuovi annunci targati Nintendo, che sono iniziati giusto ieri con le date dei nuovi giochi della saga Pokémon, ma stando a un nuovo report di Bloomberg sembra che dovremmo prepararci per delle gradite sorprese.

Dopo aver rilasciato diversi altri report interessanti sul possibile nuovo modello Nintendo Switch Pro, la redazione di Bloomberg pone l’attenzione su una novità che fa ben sperare tutti coloro che si augurano l’esistenza della nuova versione. Si torna a battere il ferro sulla presenza di uno schermo OLED, ma non solo. Questa volta il report sembra suggerirci anche la possibile finestra di lancio della nuova console, e sembra essere molto più vicina di quanto si pensi.

Il giornalista di settore Takashi Mochizuki ci suggerisce che la produzione del fantomatico modello Nintendo Switch Pro inizierà proprio durante il prossimo mese di luglio, con la console che potrebbe debuttare sul mercato solamente qualche mese dopo, a settembre o ottobre 2021. Se il tutto dovesse trovare un fondo di verità significa che i piani di Nintendo sono quelli di proporci un annuncio molto vicino alla data di lancio della console ibrida.

Proprio per questo c’è una discreta possibilità che Nintendo Switch Pro (o come si chiamerà questa nuova versione della console) possa davvero essere annunciata durante un prossimo Nintendo Direct, con gli appassionati che, arrivati in questo periodo dell’anno, puntano tutto su una presentazione durante il periodo E3.