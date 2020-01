Nintendo Switch ha superato le vendite di Xbox One secondo Daniel Ahmad

Nintendo Switch si sa ormai da tempo che ha avuto un successo planetario. La console ibrida di casa Nintendo ha convinto critica e pubblico per la sua versatilità, comparto giochi e design. Proprio stamattina vi abbiamo parlato del fatto che Switch ha superato le vendite di SNES, un traguardo a dir poco strabiliante. Secondo l’analista e insider Daniel Ahmad, potrebbe anche aver sorpassato le vendite complessive di Xbox One, anche se effettivamente è complicato avere dati precisi a riguardo.

Nel precedente articolo si parlava di un totale di più di 50 milioni di unità vendute da parte di Switch. In un post su Twitter il noto insider mostra le stime di vendita nel dettaglio delle console della casa di Kyoto in un grafico che potete vedere da voi qui di seguito.

Here is a similar chart as above, but focused on Nintendo consoles.

The Switch is currently tracking inline with the Nintendo DS, which had also received a boost due to the release of a new model.

Notably ahead of the 3DS and just behind the Wii when launch aligned. pic.twitter.com/jXI24izs6d

