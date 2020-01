Nintendo Switch supera SNES: vendite incredibili anche per Pokémon

Che Nintendo Switch sia un successo è una certezza da tempo, ormai. La console ibrida della Casa di Kyoto ha convinto gli appassionati fin dal primo giorno e il rilascio della versione Lite non ha fatto altro che aumentare l’entusiasmo del pubblico. Ora, scopriamo anche che Switch ha superato le vendite dello SNES, diventando quindi la terza console più venduta della grande N, dietro a Wii e al NES. Precisamente, nell’ultimo quarto (conclusosi il 31 dicembre 2019) Nintendo Switch ha venduto 10.81 milioni di unità e ha raggiunto un totale di 52.48 milioni.

Il Natale è quindi stato molto felice per Nintendo che festeggia anche un altro traguardo: Pokémon Spada e Scudo sono stati un successo enorme e hanno venduto più di 16 milioni di copie. Per darvi un punto di riferimento, Super Smash Bros Ultimate ha venduto, nello stesso periodo, quattro milioni in meno: l’opera di Game Freak ha avuto tre settimane aggiuntive, per raggiungere tale risultato, ma nondimeno è qualcosa di incredibile, sopratutto considerando quanto sia stato criticato prima e dopo l’uscita. Anche Luigi’s Mansion 3 è un successo: alla fine dell’anno poteva vantare ben 5 milioni di unità vendute. Nota aggiuntiva, oramai il Nintendo 3DS può essere considerato “in pensione”, visto che nello stesso periodo ha venduto 260.000 unità.

Il numero di giochi venduti durante lo scorso quarto è 64.64 milioni. Con dati aggiornati al 31 dicembre 2019, la classifica dei giochi Nintendo più venduti si compone in questo modo:

Mario Kart 8 Deluxe – 22.96 milioni Super Smash Bros Ultimate – 17.68 milioni Super Mario Odyssey – 16.59 milioni The Legend of Zelda Breath of the Wild – 16.34 milioni Pokemon Spada e Scudo – 16.06 milioni Pokemon Let’s GO Pikachu e Eevee – 11.76 milioni Splatoon 2 – 9.82 milioni Super Mario Party – 9.12 milioni New Super Mario Bros U Deluxe – 5.85 milioni Luigi’s Mansion 3 – 5.37 milioni

Come possiamo vedere, Pokémon Spada e Scudo è veramente a un passo di Super Smash Bros Ultimate e, considerando l’introduzione di due espansioni e il continuo supporto degli sviluppatori con eventi dedicati, pare altamente probabile che il gioco possa superare i concorrenti e avvicinarsi alla prima posizione. Mario Kart 8, in ogni caso, pare per ora irraggiungibile, con quasi sette milioni di vantaggio.