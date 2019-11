Nintendo Tokyo: inaugurato il primo negozio ufficiale dell’azienda in Giappone

Può sembrare incredibile ma fino a ieri Nintendo non aveva mai avuto un negozio ufficiale in Giappone. L’unico punto vendita esistente si trovava infatti a New York, anche perché l’azienda giapponese aveva preferito sul mercato “casalingo”, concentrarsi di più sui Pokémon Center. L’inaugurazione di Nintendo Tokyo, avvenuta però il 22 novembre nel complesso commerciale Parco del quartiere Shibuya, colma quest’assenza.

Oltre a vendere giochi e console, il negozio ufficiale propone anche postazioni dove poter provare gli ultimi titoli Nintendo, tra cui ovviamente il nuovo Ring Fit Adventure. Accanto a questo punto vendita è stato inaugurato anche il nuovo Pokémon Center Shibuya che è comunque separato da Nintendo Tokyo dato che questa catena di negozi viene gestita dalla società controllata The Pokémon Company. Ad attirare l’attenzione dei tantissimi fan è stata in particolare una riproduzione di Mewtwo all’interno di un’incubatrice.

#Japon 🇯🇵 Le géant Mewtwo dans une chambre d'incubation du nouveau Pokémon Center / Nintendo Tokyo Store qui a ouvert ses portes aujourd'hui à Parco Shibuya.

Nintendo Tokyo offre, come sempre in questi casi, anche un vasto merchandise con i suoi personaggi principali: su borracce, cuscini, asciugamano e astucci ci sono infatti oltre a Mario e Link anche i personaggi di Animal Crossing e Splatoon. Non mancano ovviamente le magliette con il logo del punto vendita.

Il primo negozio ufficiale della Nintendo era stato aperto negli Stati Uniti e si trova nel Rockfeller Center di New York. I fan della casa di sviluppo che si troveranno in Giappone il prossimo anno potranno eventualmente anche approfittarne per visitare oltre a Nintendo Tokyo anche la sezione Super Nintendo World nel parco di divertimenti Universal Studios Osaka. L’apertura di questa nuova attrazione al momento non sembra avere una data precisa ma secondo indiscrezioni dovrebbe comunque avvenire prima dell’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e quindi entro il mese di luglio.