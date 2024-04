Switch 2 in ritardo? Nintendo salta la Gamescom

Nintendo ha confermato la sua assenza alla Gamescom di quest'anno, promettendo però di partecipare ad altri eventi in Germania. La decisione è stata comunicata tramite un rappresentante di Nintendo of Europe a Games Wirtschaft. Nintendo ha sottolineato che, nonostante l'assenza alla fiera di Colonia, i giocatori avranno comunque l'opportunità di provare i giochi per Nintendo Switch in altri contesti.

Dietro questa scelta pare ci siano le stesse motivazioni espresse nel 2022, quando Nintendo ha saltato l'evento citando una "valutazione attenta" delle circostanze. Tuttavia, mentre due anni fa l'azienda aveva dichiarato la partecipazione a "numerosi" altri eventi in Germania, stavolta non ha specificato quali.

Il dettaglio diverso quest'anno è che il Nintendo Switch si trova ora più avanti nel suo ciclo di vita: inizialmente, una Nintendo Switch 2 era attesa per quest'anno, ma ora è stata rimandata al 2025. La lineup dei giochi confermati per il 2024 non presenta titoli attesi tanto quanto lo è stato The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom nel 2023. Attualmente, i titoli più significativi in arrivo sono Endless Ocean: Luminous e i remake di RPG per Gamecube Paper Mario: The Thousand-Year Door e del sequel per 3DS Luigi's Mansion 2: Dark Moon. Nintendo ha inoltre annunciato Metroid Prime 4 per Switch, ma il progetto ha subito almeno un riavvio e non ha ricevuto aggiornamenti da diversi anni.

Nonostante l'assenza alla Gamescom, Nintendo continua a mantenere un rapporto stretto con i suoi fan attraverso altri canali ed eventi. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse della casa di Kyoto e se nuovi annunci o sviluppi cambieranno il panorama dei giochi per Switch nel prossimo futuro.