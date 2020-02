Nioh 2: trailer finale per la demo disponibile domani

Puntualmente come già comunicato in una notizia precedente, la demo di Nioh 2 è in procinto di uscire a ridosso della data di rilascio del gioco targato Team Ninja. Per tutti quelli che vogliono ritornare a respirare e vivere l’epopea del periodo Sengoku, domani è la data da segnare sul vostro calendario, condito inoltre con una sorpresa per tutti i veterani del primo capitolo.

Questa demo sarà quindi disponibile solo dal 28 Febbraio fino al primo marzo compreso, dopodiché non potrà più essere accessibile, ma sicuramente questa versione finale saprà stuzzicare l’appetito di tutti coloro che attendevano con ansia le avventure del nostro samurai. Ciò che rende ancora più curiosa questa demo è la possibilità di poter utilizzare un personaggio creato appositamente dal team di sviluppo, che vi anticipiamo essere il silenzioso William. Esso potrà poi essere riutilizzato a nostro piacimento nel gioco completo dato che risulterà essere solo un avatar considerando che il protagonista di Nioh 2 sarà totalmente personalizzabile. Qui di seguito vi mostriamo il trailer di presentazione alla demo.

Durante la demo finale di Nioh 2 potremmo provare con mano tre distinte missioni con un gameplay completamente rinnovato e migliorato ma sempre figlio della solida base che abbiamo potuto ammirare con il primo capitolo. Ambientato quasi 50 anni prima del suo prequel, il titolo ci permetterà di creare un nostro alter ego a differenza del suo predecessore. Il titolo amplierà l’esperienza aggiungendo nuove abilità, armi e nemici sempre più temibili oltre alla possibilità di trasformarsi in uno Yokai. Il Team Ninja ha svelato in questi giorni che supporterà dei DLC post lancio, proprio come succedeva con il capitolo rilasciato nel 2017. A questo indirizzo potete leggere la nostra anteprima al titolo.

Proverete la demo? Cosa ne pensate di Nioh? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità relative al titolo targato Team Ninja che ricordiamo verrà rilasciato per PlayStation 4 a partire dal 13 marzo 2020.