Ultimamente si è tornato a parlare di quello che sarà il futuro di Naughty Dog. È dal 2020 che il talentuoso team californiano non torna a rilasciare un proprio nuovo progetto, e secondo molti appassionati l’anno prossimo potremo iniziare a vedere cosa bolle nel pentolone dello studio. Ad oggi sappiamo che il team è al lavoro sul tanto chiacchierato titolo multiplayer ambientato nel mondo di The Last of Us; ma ci sarebbe anche un secondo misterioso progetto emerso recentemente.

Ad ormai poche settimane dall’inizio della nuova serie TV di The Last of Us, Neil Druckmann, co-presidente di Naughty Dog, è tornato più volte a parlare dei suoi ultimi impegni. Tra queste dichiarazioni, c’è stato un passaggio che ha prima incuriosito i fan dello studio, e poi li ha alquanto intimoriti. Si parlava di un futuro progetto del team, il quale si baserebbe su un tipo di narrazione più vicina alla serialità televisiva che a un classico videogioco del team.

Ora, Druckmann è tornato a twittare per provare a fare chiarezza su quanto era trapelato in rete qualche giorno prima. Nel nuovo tweet del co-presidente dello studio californiano, viene specificato che non è detto che il prossimo progetto di Naughty Dog sia diviso in episodi come una serie TV, come in molti avevano suggerito; bensì, il concetto che ha tentato di esporre Druckmann, era quello di suggerire che il team ha voglia di creare i propri giochi in modi ancora più cooperativi che in passato.

I’m sure no one will misconstrue what this means!

(Spoiler: it’s about making our games in an even more collaborative manner! Stoked to show you our projects as soon as we can!) https://t.co/Vb5HzuMCXr pic.twitter.com/FdtFgthVtv

— Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 27, 2022