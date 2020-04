No Man’s Sky: annunciato il nuovo update gratuito EXO Mech

Giusto questa mattina vi abbiamo riportato un recente rumor riguardante il prossimo update gratuito di No Man’s Sky. Nell’arco di poche ore ci ritroviamo ad assistere all’annuncio ufficiale di EXO Mech, il prossimo step evolutivo della creazione di Hello Games, che dopo ben cinque anni dal suo rilascio continua a espandere i confini con nuovi contenuti. Tutto ciò non può fare altro che piacere alla community che il titolo ha saputo costruirsi nel tempo, nonostante un lancio tutt’altro che positivo.

A raccontare cosa potranno trovare all’interno del nuovo update ci ha pensato direttamente il capo del team britannico Sean Murray, che tramite il PlayStation Bloh ha voluto sciorinare tutte le novità che porterà l’aggiornamento EXO Mech in No Man’s Sky. Innanzitutto, da come si evince già dal nome dell’uopdate, EXO Mech punteà a dare ai giocatori una nuova esperienza di epslorazione dei pianeti attraversi i Minotaur, dei Mech che vanno a rimpolpare la scelta dei mezzi di locomozione già presenti all’interno del titolo spaziale.

L’utilizzo di questo nuovo Mech permetterà inoltre ai giocatori di andare alla libera esplorazione anche dei pianeti più ostili. Una volta costruito il proprio Minotauro con le risorse necessarie, i mondi dalle alte temperature e dalla radioattività pericolosa saranno a portata di mano (meccanica) di ogni esploratore spaziale.

Non sappiamo ancora quando verrà rilasciato il prossimo update gratuito EXO Mech per No Man’s Sky, ma quando ciò avverrà sarà possibile giocarci sulle piattaforme: PLayStation 4, Xbox One e PC. Va menzionato che l’aggiornamento avrà funzioni esclusive per i visori di realtà virtuale PS VR e Steam VR. Cosa ne pensate del nuovo update di No Man’s Sky?