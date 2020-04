No Man’s Sky: il prossimo update gratuito permetterà di pilotare un Mech, stando a un leak

Dopo un disastroso lancio No Man’s Sky è risorto, e ciò è solamente grazie alla dedizione e alla voglia di stupire di Hello Games. Il team di sviluppo britannico ha saputo far tesoro delle aspre critiche, confezionando nel tempo un prodotto che ha saputo dare soddsfiazioni sia allo studio che ai videogiocatori. Ad oggi, il titolo spaziale può contare di una sua community appassionata e che segue con grande interesse lo svolgersi dello sviluppo e tutti gli ultimi update che vengono rilasciati.

Stando a un recente leak, sembra che no Man’s Sky possa espandersi nuovamente molto presto; andando ad aggiungere una novità che saprà sicuramente stuzzicare gli appassionati del titolo fantascientifico. Sul web è recentemente apparso un trailer che mette in mostra la possibilità da parte dei giocatori di pilotare dei Mech. Il breve filmato è stato rimosso in fretta, segno probabile di un’ufficialità molto vicina.

Apparendo il logo di Xbox alla fine del trailer apparso in rete, non è da escludere che questo nuovo update gratuito di No Man’s Sky possa venire annunciato ufficialmente proprio all’interno dell’imminente Inside Xbox, che andrà in onda questa sera a partire dalle ore 23:00, orario italiano. All’interno dell’evento Xbox ci sarà spazio per diversi nuovi indie e per vedere qualcosa di nuovo su Grounded, la nuova esclusiva Microsoft di Obsidian Etertainment.

Vi ricordiamo che No Man’s Sky è attualmente disponibile sulle piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam). Non sappiamo ancora nulla di ufficiale riguardo al nuovo update basato sui Mech, ma quando verrà rilasciato sarà a titolo gratuito per tutte le piattaforme. Cosa ne pensate del recente leak su No Man’s Sky? Vi piace l’idea di poter pilotare dei Mech in giro per la galassia?