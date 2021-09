No Man’s Sky: fan crea il Colosseo, ed è meraviglioso

Dopo un lancio alquanto problematico, No Man’s Sky è risorto proponendo un evoluzione che ha saputo ammaliare e far ricredere i tanti giocatori. Ad oggi il titolo di Hello Games offre una serie di contenuti diversificati, lasciando anche una liberta di espressione da non sottovalutare.

Lo dimostrano molto spesso i giocatori con creazioni a dir poco fuori dal comune. Uno tra questi appassionati, di recente, ha ricreato il Colosseo all’interno di un pianeta dell’immensa galassia di No Man’s Sky.

Il monumento romano è riconoscibile in ogni sua forma, e dimostra per l’ennesima volta quanto il titolo targato Hello Games riesca a permettere ai propri fan di dare ampio spazio alla propria creatività.

Come possiamo vedere dalle immagini postate dall’utente su Twitter, il tutto è ancora in fase di work in progress, ma già in questo stato il Colosseo riesce a meravigliarci.