No Man’s Sky: l’update gratuito Synthesis uscirà domani

Solamente ieri vi avevamo parlato dell’annuncio di Synthesis, il nuovo aggiornamento gratuito di No Man’s Sky, e nelle scorse ore è arrivata l’ultima informazione che mancava ancora all’appello; questo nuovo update massiccio sarà reso disponibile da domani 27 novembre su tutte le piattaforme, quindi PlayStation 4, PC e Xbox One.

Hello Games ha rilasciato le ultime informazioni su Synthesis attraverso i propri canali social e sul blog ufficiale di PlayStation. A detta dello studio di sviluppo inglese questo nuovo aggiornamento avrà delle dimensioni molto ampie, andrà a migliorare la qualità della vita all’interno di No Man’s Sky e probabilmente riserverà alcune sorprese non ancora rivelate in nessun precedente annuncio.

Tramite il blog PlayStation è stata condivisa una lista delle aggiunte che verranno apportate al gioco con l’arrivo di Synthesis. Parliamo di tutta una serie di novità che vi abbiamo già citato nell’articolo di ieri come la possibilità di smontare o potenziare la nostra navicella, l’aggiunta di diversi strumenti multi-tool, miglioramenti alla mappa spaziale, l’aggiunta di un nuovo sistema di modifica per le superfici e la possibilità di cavalcare e usare la photo mode anche in Realtà Virtuale.

Oltre a tutto questi si vanno ad aggiungere anche delle nuove tecnologie e l’ampiamento dello spazio all’interno del deposito. Al momento non conosciamo quanto peserà il nuovo aggiornamento gratuito ma di sicuro è si rivela essere uno dei più ricchi dall’uscita del gioco. Siete pronti per imbarcarvi in nuove avventure spaziali nell’universo di No Man’s Sky?